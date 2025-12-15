Новый BMW X7 "балансирует" между классическим стилем и новой эрой Neue Klasse: фото

На первый взгляд, закамуфлированный прототип выглядит как очередной рестайлинг, однако на самом деле речь идет о полноценной смене поколения. Текущий X7 дебютировал еще в 2018 году и пережил плановое обновление в 2022-м, поэтому появление нового поколения полностью соответствует жизненному циклу модели. Несмотря на глобальный переход BMW к стилистике Neue Klasse, флагманский внедорожник не отказывается от своих узнаваемых решений, отмечает Carscoops.

Разделенная светодиодная оптика останется, хотя её форма и расположение были существенно переработаны. Фары стали компактнее и опустились ниже, а переднюю часть теперь доминирует еще более массивная решетка радиатора. Новый бампер выглядит более геометричным и получил квадратные воздухозаборники, добавляющие автомобилю брутальности. В профиль новый X7 выглядит сдержаннее и одновременно современнее.

Кузовные поверхности стали более четкими, крылья - более выраженными, а классические дверные ручки уступили место тонким интегрированным элементам, которые, вероятно, работают на улучшение аэродинамики. Линия остекления в целом сохранила знакомые пропорции, однако задняя стойка получила более заметный изгиб в стиле фирменного излома. Заднюю часть пока трудно оценить из-за плотного камуфляжа и временной оптики, но серийная версия получит полноценные задние фонари с элементами дизайна, знакомыми по будущим iX3 Neue Klasse, а также следующими X5 и iX5.

Не менее масштабные изменения готовятся и внутри. BMW планирует полностью обновить интерьер, представив дисплей Panoramic Vision, который будет простираться вдоль нижней части лобового стекла. Его дополнит большой центральный сенсорный экран, новый руль с концептуальным дизайном и усовершенствованный голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта. За обработку и анализ данных будет отвечать новая центральная цифровая архитектура BMW, известная под названием Superbrains, которая станет основой для всех будущих моделей бренда.

X7 сохранит свое ключевое преимущество - семиместный салон с тремя рядами сидений. Именно это делает его прямым конкурентом таких моделей, как Mercedes-Benz GLS, Volvo XC90 и EX90. Прототип, замечен на тестах, оснащен четырьмя круглыми выхлопными патрубками и большими легкосплавными дисками, что намекает на наличие мягкого гибридного V8, вероятно в исполнении M. В то же время новое поколение впервые получит полностью электрическую версию - BMW iX7.

В отличие от более компактных моделей марки, где электромобили и автомобили с ДВС строятся на разных платформах, X7 и iX7 будут использовать общую архитектуру. Речь идет о глубоко модернизированной платформе CLAR, адаптированной как для бензиновых и гибридных силовых агрегатов, так и для электрических установок. По предварительной информации, топовые электрические версии могут развивать до 900 лошадиных сил, особенно в исполнении от BMW M или Alpina.

Официальной даты премьеры BMW пока не называет, однако запуск нового X7 и iX7 ожидается в 2027 году. Производство будет налажено на заводе BMW в Спартанбурге, штат Южная Каролина, где уже собирают X3, X5, X6, XM, а также будущий рамный внедорожник, который станет прямым конкурентом Mercedes-Benz G-Class.

Таким образом, новый BMW X7 оказывается на грани двух миров: он сохраняет знакомые черты флагманского SUV, одновременно открывая для марки двери в цифровую и электрическую эпоху Neue Klasse.