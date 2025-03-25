Новый BYD Sealion 05 дебютирует в Китае по цене от 16 240 долларов

Как отмечает CarNewsChina, новинка является частью серии BYD Sealion, ориентированной на зарубежные рынки и включает полностью электрические и гибридные кроссоверы. BYD Sealion 05 построен на архитектуре e-Platfrom 3.0 Evo.

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Он использует последний язык дизайна бренда Ocean Aesthetics с фарами, объединёнными светодиодной полосой, и имеет минималистичную переднюю часть с небольшим воздухозаборником и скошенной линией капота. Однако пластиковые накладки вокруг колесных арок делают этот кроссовер громоздким.

Данный электромобиль имеет 110-литровое багажное отделение впереди и 600-литровое сзади. Размеры новой модели составляют 4520/1860/1630 мм при колесной базе 2720 мм. Это означает, что новинка BYD почти такая же, как VW Tiguan.

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В салоне BYD Sealion 05 получил 12,8-дюймовый центральный экран, 8,8-дюймовую цифровую панель приборов, бардачок с обогревом и охлаждением и селектор КПП на рулевой колонке. Центральный тоннель имеет блок физических кнопок и панель для беспроводной зарядки.

Кроссовер предлагается с единственным электромотором на задней оси, имеющим мощность в 140 кВт (188 л.с.). Он оснащен LFP-батареей емкостью 50 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 430 км при CLTC. Кроме того, покупатели могут выбрать более мощную версию модели на 215 л.с. и батареей в 60,9 кВт-ч, что увеличивает диапазон до 520 километров.

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Еще одной особенностью BYD Sealion 05 EV является система помощи водителю “God's Eye” C (DiPilot 100). Он состоит из пяти радиолокаторов миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер. Он подходит для функции Navigate On Autopilot (NOA) на шоссе. В Китае кроссовер доступен для покупки в трех комплектациях. Их ценовой диапазон составляет 117 800 – 137 800 юаней (16 240 – 19 000 долларов).