Новый BYD Sealion 06 доступен в версии PHEV всего за 20 тысяч долларов

Как пишет CarNewsChina, новая модель присоединится к серии Ocean. Полностью электрическая версия кроссовера построена на архитектуре e-Platform 3.0 Evo от BYD и поддерживает быструю зарядку 800 В. Тем временем вариант PHEV работает на гибридной технологии DM-i пятого поколения компании.

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Несмотря на различные трансмиссии, Sealion 06 имеет единый дизайн кузова с разделенными фарами и выразительными воздухозаборниками в передней части, вместе с волнистой световой панелью сзади и скрытыми дверными ручками. BYD предлагает модель в пяти цветах кузова.

В салоне кроссовер получил симметричную панель приборов, дополненную 15,6-дюймовым плавающим центральным информационно-развлекательным экраном, цифровой панелью приборов и плоским снизу четырехспицевым рулем. Центральная консоль имеет два подстаканника, поворотный регулятор температуры для охлаждающего отделения и беспроводную зарядную панель.

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Встроенный холодильник способен вместить до четырех бутылок. Доступны два варианта цвета интерьера. Версия PHEV использует 1,5-литровый турбомотор на 99 л.с. в паре с электромотором на 160 кВт (215 л.с.). Она доступна с двумя вариантами аккумулятора: 18,3 кВт-ч, что обеспечивает 93 км запаса хода исключительно на электротяге, и 26,6 кВт-ч с диапазоном 130 км соответственно.

В то же время общий запас хода с полным баком топлива составляет 1670 километров. Полностью электрический Sealion 06 EV доступен в трех конфигурациях: две версии с одним двигателем и полноприводная модель. Варианты с одним двигателем имеют электромотор на задней оси мощностью 170 кВт (231 л.с.) или 180 кВт (244 л.с.) в паре с аккумуляторной батареей Blade емкостью 65,28 кВт-ч или 78,72 кВт-ч с запасом хода до 520 км или 605 км соответственно.

Версия с двумя двигателями имеет передний двигатель мощностью 110 кВт и задний двигателем мощностью 180 кВт, вместе с такими же аккумуляторами. Она может преодолеть до 550 км в зависимости от конфигурации. Автомобиль имеет длину 4810 мм, ширину 1920 мм и высоту 1675 мм, а колесная база - 2820 мм. Снаряженная масса, как отмечает BYD, составляет 1890 кг.

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Также компания отметила, что Sealion 06 EV имеет пространство для хранения впереди объемом 142 литра и багажник на 757 литров. Во всех вариантах BYD оснащен передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, панорамным люком площадью 1,73 квадратных метра, акустической системой Dynaudio и расширенным перечнем систем помощи водителю “God's Eye C”.