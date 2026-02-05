Новый Citroën C4 обещают сделать "экспериментальным" и максимально не похожим на конкурентов

Нынешний Citroën C4 третьего поколения находится в продаже уже шестой год и является самой старой моделью в актуальной линейке марки. Из-за этого бренд активно готовит ему замену. Ее дебют ожидается в течение ближайших двух лет. Текущий автомобиль построен на платформе CMP, совместной с Peugeot 208, Opel Corsa и DS3, но для следующего поколения рассматриваются другие сценарии, отмечает Auto24, ссылаясь на Autocar.

Ранее в Citroën допускали, что новый C4 может получить упрощенную и более доступную архитектуру Smart Car - ту самую, что используется в C3 і C3 Aircross. Цель такого решения очевидна и заключается в снижении себестоимости производства и удержать привлекательную цену для покупателей.

Дизайн - главная точка отрыва

Независимо от платформы, в Citroën настаивают: внешность нового C4 станет ключевым элементом его идентичности. Главный дизайнер бренда Пьер Леклерк в комментарии Autocar подчеркнул, что модель “должна выглядеть совершенно иначе”, как по сравнению с предшественником, так и с любыми аналогами. “Мы всегда стараемся зайти как можно дальше. Посмотрите на новый C3: он совсем не похож на модель, которую заменил, но при этом логично вписывается в линейку”, - объясняет он.

Актуальный Citroën C4 (рестайлинг третьего поколения)

По словам Леклерка, эксперименты - это фундаментальная часть ДНК бренда Citroën. В рамках стратегии концерна Stellantis, которая предусматривает более четкое разграничение брендов, французская марка должна стать наиболее смелой и нестандартной.

Не кроссовер и не “уменьшенный C5”

В Citroën также четко очертили, чем новый C4 не будет. Он не станет увеличенным C3 или уменьшенной версией C5 и не будет копировать их “кубический” кроссоверный силуэт. Несмотря на доминирование SUV в модельном ряду бренда, будущий C4 останется верным формату хэтчбека, но с совершенно новым подходом к практичности.

“Мы не просто заменяем старые автомобили. Мы всегда думаем о новых концепциях и о том, что еще можно сделать в автомобильной индустрии. Это и есть наш экспериментальный подход”, - подчеркивает Леклерк.

“Мы не массмаркет в стиле Volkswagen”

Генеральный директор Citroën Ксавье Шардон поддерживает этот курс и прямо заявляет: бренд должен быть смелее, даже если дизайн будет вызывать споры. “Если ты хочешь выделиться, нужно рисковать. Мы не универсальный бренд, как Volkswagen или Toyota. Мы можем позволить себе эксперименты. Я не боюсь, что кому-то не понравится наш дизайн. Я боюсь только одного - чтобы его не считали скучным и мейнстримным”, - говорит он.

На вопрос, возможно ли совместить доступную цену со смелым дизайном, Шардон ответил без колебаний: “это сложный вызов, но именно тот, который Citroën обязан принять”.