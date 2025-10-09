Новый CUPRA Formentor VZ5 снова доступен с пятицилиндровым двигателем на 390 "лошадок"

Новый CUPRA Formentor VZ5 получил знакомый пятицилиндровый 2,5-литровый турбомотор TSI, который развивает 390 л.с. и 480 Нм. Мощность передается через 7-ступенчатую DSG и фирменную полноприводную систему, обеспечивающую идеальное распределение момента между колесами.

По словам компании, настройки мотора изменили для еще более эмоциональной отдачи, но его звучание оставили характерным. VZ5 отличается от стандартного Formentor не только под капотом.

Новый передний сплиттер с гравировкой VZ5, более широкие колесные арки, медные диагональные выхлопные трубы и 20-дюймовые диски с фирменным дизайном делают кроссовер похожим больше на спортивное купе, чем на SUV.

Модель также получила палитру матовых цветов: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt и Enceladus Grey Matt. Все они созданы, чтобы привлекать внимание.

Интерьер получил спортивные сиденья CUPBucket, контурную подсветку и фирменные детали с медными акцентами. Все выполнено в духе бренда - минимализм, технологичность и эмоциональность. Тираж нового CUPRA Formentor VZ5 ограничили 4000 экземпляров. Впервые модель будет доступна с левым и правым рулем. Производство стартует в первом квартале 2026 года на заводе в Барселоне.