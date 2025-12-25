Новый DS N°4 уже в Украине: французский авангард с гибридным характером

По информации официального импортера бренда в Украине, DS N°4 стал логическим продолжением дизайнерской и технологической эволюции марки. Это компактный премиальный кросс-купе, который делает ставку не на массовость, а на стиль, индивидуальность и комфорт. Модель ориентирована на водителей, для которых автомобиль - не просто средство передвижения, а часть образа.

Экспрессивный дизайн с флагманскими нотами

Обновленный DS N°4 сразу бросается в глаза благодаря полностью переосмысленной передней части. Удлиненный капот, массивная черная решетка и сложная светодиодная графика создают эффект дорогого и уверенного автомобиля.

Световая подпись с вертикальными LED-линиями визуально перекликается с флагманским DS N°8 и подчеркивает принадлежность к премиальному сегменту.

Сзади образ дополняют тонированные фонари, элегантная надпись DS на крышке багажника и выдвижные ручки дверей. При этом автомобиль сохранил практичность: пятидверный кузов, длина около 4,4 метра и багажник объемом 430 литров делают его удобным как для города, так и для путешествий.

Интерьер, где технологии работают на комфорт

Салон DS N°4 - это сочетание французской роскоши и современных цифровых решений. В отделке использованы фирменные декоративные элементы Clous de Paris, ткань и алькантара, а сверхтонкие дефлекторы DS AIR почти незаметны, но эффективны в работе.

Перед глазами водителя - новая цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, выполнена в стиле старших моделей бренда. Центральное место занимает мультимедийная система DS IRIS SYSTEM с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Передние сиденья могут иметь не только подогрев и электрорегулировку, но и функцию массажа, что особенно ценно в дальних поездках.

В Украине модель предлагается в богатой комплектации Etoile. Она включает адаптивный круиз-контроль, ассистенты движения в полосе, мониторинг слепых зон, матричные фары DS MATRIX LED VISION, двухзонный климат-контроль и систему очистки воздуха CLEAN CABIN.

Гибрид без подзарядки - для города и трассы

Техническая изюминка нового DS N°4 - 48-вольтная гибридная система. В ее основе 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., который серьезно доработали специально для гибридной версии. Двигатель работает по циклу Миллера, получил цепной привод ГРМ, турбину с изменяемой геометрией и систему впрыска с давлением до 350 бар.

Электромотор интегрирован непосредственно в 6-ступенчатую автоматическую коробку e-DCT и питается от компактного литий-ионного аккумулятора на 48 В. Он позволяет трогаться и маневрировать на электротяге, экономить топливо в пробках и обеспечивает плавность хода в городских условиях. Суммарная мощность системы составляет 145 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а средний расход топлива - около 5,2–5,3 л на 100 км.

Сколько стоит DS N°4 в Украине

На украинском рынке DS N°4 в гибридном исполнении Hybrid Etoile предлагается по цене от 1 536 100 гривен. Это предложение для тех, кто ищет альтернативу традиционным немецким премиум-хэтчбекам и кроссоверам, но хочет больше стиля и индивидуальности.