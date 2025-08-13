Новый европейский танк получил беспилотную башню: как это работает

Демонстрация изготовленного танка НАТО следующего поколения состоялась с акцентом на выводы, вынесенные из уроков войны в Украине. Разработчики показали платформу с полным переосмыслением философии дизайна семейства Leopard, интегрировав в дебютную модель беспилотную башню, полностью перенастроенное боевое отделение и сделав ставку на потенциал модульной модернизации.

Как пишет armyrecognition.com, Leopard 2A-RC 3.0 PT02 – не только технологический преемник серии Leopard 2, но и проект для следующего поколения бронетанковой войны НАТО.

Соединив защищенную экипажную капсулу, многокалиберную готовность и интегрированные ракетные возможности, французско-немецкий производитель оборонной продукции KNDS создал танк, отвечающий как современным, так и будущим требованиям поля боя

Leopard 2A-RC 3.0 PT02 существенно отличается от традиционной компоновки башни с экипажем. Его экипаж, командир, водитель и стрелок, полностью расположены в корпусе капсулы, защищены толстой броней машины.

Беспилотная башня содержит 120-мм гладкоствольную пушку, способную стрелять 18 выстрелами в минуту через установленный на стреле автомат заряжания. Компактный силуэт башни в сочетании с боевым весом менее 60 тонн повышает мобильность и уменьшает обнаружение, а двигатель мощностью 1500 л.с. обеспечивает максимальную скорость 65 км/ч и дальность хода 460 км.

Если первый прототип служил, главным образом, проверкой концепции беспилотной башни и конфигурации внутреннего экипажа, проверяя схемы баллистической защиты и интеграцию автомата зарядки, то второй прототип, представляет собой более усовершенствованную систему. Она интегрирует дополнительные системы (поддержка БПЛА, многоуровневые оборонительные комплексы и улучшенная эргономика для экипажа).