Новый гибридный Mercedes-Benz CLA получил китайский силовой агрегат

Внешне гибридный CLA почти не отличается от электрических версий модели - тот же обтекаемый силуэт и знакомые дизайнерские решения. Главные отличия скрыты под капотом, пишет Carscoops, поскольку автомобиль получил 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с высокой степенью сжатия 12:1.

Mercedes-Benz заявляет, что мотор разработан компанией самостоятельно, но в то же время не скрывает, что создавался он в сотрудничестве с китайским партнером Geely. По данным китайских источников, двигатель также будет производиться в Китае, после чего будет поставляться на заводы немецкого бренда для установки в автомобили.

Несмотря на небольшой объем, двигатель довольно технологичный. Он работает по циклу Миллера, имеет полностью алюминиевый картер, а гильзы цилиндров покрыты фирменным слоем Nanoslide, который уменьшает трение и повышает долговечность. Отдельное внимание инженеры уделили акустическому комфорту: моторный отсек получил дополнительную шумоизоляцию в районе передних стоек и под полом.

Бензиновый агрегат работает в связке с электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, а также с 48-вольтовой литий-ионной батареей емкостью 1,3 кВт-ч. В определенных условиях CLA 220 может двигаться исключительно на электротяге на скорости до 96 км/ч, а при торможении система способна рекуперировать до 25 кВт энергии.

Суммарная отдача силовой установки составляет 208 л.с. и 380 Нм крутящего момента. По данным автопроизводителя, гибридный CLA разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды и может набрать максимальную скорость 209 км/ч. Масса автомобиля - около 1630 кг. В салоне новинка остается узнаваемой.

Все гибридные CLA 220 оснащаются фиксированной панорамной стеклянной крышей. Опционально доступна система Mercedes-Benz Superscreen, которая объединяет 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, 14-дюймовый центральный дисплей мультимедиа и отдельный 14-дюймовый экран для пассажира спереди. Также гибрид получил обновленный руль.

Визуально он почти не отличается от предыдущего, но теперь имеет физический ролик для регулировки громкости и новый переключатель круиз-контроля - вместо сенсорных элементов, которые не всегда нравились водителям.