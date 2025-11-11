Новый Hyundai INSTER уже в Украине: электрический городской кроссовер с запасом хода до 355 км

Модель предлагает запас хода до 355 км по циклу WLTP в версии Long Range и поддерживает быструю зарядку - от 10 до 80% за 30 минут. Цены на INSTER стартуют от 925 500 гривен, а покупателям предлагают четыре комплектации: Express, Dynamic, Elegance и Cross.

Дизайн и практичность

Новый INSTER позиционируется между классами A и B, сочетая маневренность городского авто с пространством компактного кроссовера. Дизайн модели отличается рублеными линиями, пиксельной светодиодной графикой фар и фонарей, а также возможностью выбора двухцветного кузова с контрастной крышей.

Внутри - два 10,25-дюймовых дисплея, беспроводная зарядка смартфона, подогрев сидений и руля, а также интерьер из экологичных материалов, изготовленных из переработанных бутылок и биополимеров. Задние сиденья складываются в соотношении 50/50, а спинка переднего пассажирского кресла может опускаться для перевозки длинных вещей.

Техника и зарядка

Базовая версия INSTER оснащена батареей 42 кВт-ч и двигателем мощностью 97 л.с., тогда как вариант Long Range получил аккумулятор на 49 кВт-ч и 115 л.с. мощности. Обе версии имеют электромотор на передней оси и потребление энергии на уровне 15,3 кВт-ч/100 км. Среди технологий - система быстрой зарядки постоянным током 120 кВт, функция Vehicle-to-Load (V2L), что позволяет питать внешние устройства, и тепловой насос для эффективной работы зимой.

Безопасность и электроника

INSTER получил набор систем помощи водителю ADAS, среди которых:

ассистент предотвращения столкновений спереди (FCA);

система удержания и предупреждения о выезде из полосы (LKA, LFA);

мониторинг “слепых” зон (BVM);

ассистент кругового обзора (AVM);

предупреждение о пассажирах сзади (ROA) и функция предотвращения повторного столкновения (MCB).

INSTER Cross - версия для активной жизни

Кроме стандартных версий, Hyundai предлагает INSTER Cross - вариант с внедорожными акцентами: расширенным обвесом, 17-дюймовыми дисками, рейлингами на крыше и эксклюзивным цветом Amazonas Green Matte. Салон имеет оригинальную отделку с лаймово-желтыми акцентами. Hyundai INSTER официально представлен в Украине и доступен для заказа через дилерскую сеть бренда.