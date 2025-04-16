Новый электрический кроссовер Honda P7 оказался значительно дешевле своего брата Honda S7 в Китае

Как сообщает CarNewsChina, электрический кроссовер GAC-Honda P7 стартовал в Китае по цене 199 900 юаней (27 200 долларов). Этот рыночный дебют заставил Dongfeng-Honda снизить цены на дочернюю модель P7 – внедорожник Honda S7, на 60 000 юаней ($8160), поскольку его предыдущая цена начиналась от 259 900 юаней ($35 360).

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Предполагалось, что обе модели станут первыми представителями суббренда Ye в Китае, однако затем компания Honda отказалась от нового бренда, поэтому кроссоверы вышли на китайский рынок под эмблемами японского автопроизводителя.

Honda S7 – модель от Dongfeng-Honda, что сначала вышла на рынок Китая со слишком высокой ценой

Первым в начале марта 2025 года дебютировал Dongfeng-Honda S7. Его близнец GAC-Honda P7 вышел на рынок через месяц со значительно более низкой ценой, хотя, фактически, обе модели почти идентичны. Главные отличия между ними заключаются в ином дизайне бамперов, а также фар и фонарей.

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Размеры GAC Honda S7 соответствуют модели Dongfeng и составляют 4750/1930/1625 мм при колесной базе 2930 мм. Интерьеры кроссоверов также имеют много общих деталей. При этом трансмиссия у S7 и P7 идентична.

Модели базового уровня имеют электромотор на задней оси на 200 кВт (268 л.с.) и 420 Нм крутящего момента, батарею NMC емкостью 89,8 кВт-ч и запас хода в 650 километров. Флагманские полноприводные версии имеют общую мощность в 350 кВт (469 л.с.) и 770 Нм крутящего момента. Их аккумулятор имеет емкость в 100 кВт-ч, а диапазон на одном заряде – до 630 километров.

Выпуск GAC-Honda P7 по значительно более низкой цене стал неожиданным и довольно неприятным ударом для предприятия Dongfeng-Honda. Сообщается, что компания сразу же снизила наценку на S7 до уровня P7, чтобы не проиграть внутреннюю конкуренцию.

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Однако, эксперты отмечают, что в условиях постоянного падения продаж Honda в Китае выбранная автопроизводителем тактика запуска продаж двух похожих продуктов с самого начала выглядела проигрышной. Две модели в основном будут конкурировать между собой за консервативных клиентов, тогда как остальная доля покупателей отдаст предпочтение BYD, Xpeng или Zeekr.