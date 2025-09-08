Новый электрический Mercedes-Benz GLC получил гигантскую решетку радиатора и "телевизор" в салоне: фото

В отличие от компании BMW, которая отказалась от массивных решеток радиатора в своем новом iX3 Neue Klasse, который также дебютировал на автосалоне в Мюнхене, Mercedes-Benz решила сделать огромную решетку новой изюминкой электрического GLC. Новинка присоединится к линейке бренда в первой половине 2026 года, вероятно, заменив в ней EQC, который сейчас плохо продается.

Немецкий автопроизводитель отмечает, что GLC EQ сохранил традиционные пропорции среднеразмерного внедорожника. Визуально модель сильно отличается от текущего бензинового GLC, поскольку имеет вышеупомянутую решетку радиатора с 942 точками подсветки, которая привлекает особое внимание в темное время суток. Фары также абсолютно новые и имеют звездообразные ДХО. Этот элемент дизайна вскоре станет визитной карточкой всех моделей Mercedes-Benz.

Задняя часть получила аналогичные звездообразные фонари на черной глянцевой панели и двухсекционный спойлер, который элегантно продолжает плавную линию крыши. Наиболее впечатляющим является интерьер. Он отличается гигантским экраном MBUX на всю ширину кузова. Mercedes-Benz говорит, что он имеет размер в 99,3 см (39,1 дюйма) и дополняется сложной системой атмосферного освещения.

В качестве опции клиенты могут добавить её к стандартной панорамной крыше, или же заменить последнюю на панорамную крышу SKY CONTROL со 162 интегрированными звёздочками. По обеим сторонам гиперэкрана есть два круглых вентиляционных отверстия, а под ним – два прямоугольных. Центральная консоль выполнена в минималистичном стиле и предлагает два подстаканника и двухсекционную беспроводную зарядку. Компания говорит, что салон GLC EQ гораздо просторнее, благодаря длинной колесной базе в 2972 мм.

Объем багажника составляет 570 литров, а передний багажник вмещает 128 литров. Все версии электрического GLC будут оснащены одинаковым литий-ионным аккумулятор емкостью 94 кВт-ч. Сперва немецкий автопроизводитель будет предлагать модель во флагманском варианте GLC 400 4MATIC с запасом хода до 713 км и мощность в 360 кВт (489 л.с.) благодаря двухмоторной силовой установке. Впоследствии линейка пополнится четырьмя новыми версиями.

Благодаря аккумуляторной батарее нового поколения и 800-вольтовой архитектуре GLC EQ поддерживает скорость зарядки постоянным током до 330 кВт, что означает, что запас хода до 300 км можно увеличить всего за 10 минут. Кроссовер будет оснащаться пневматической подвеской, устанавливаемой в S-Class, а также подруливающей задней осью. Немецкий автопроизводитель также обещает появление улучшенной систему рекуперации с мощностью до 300 кВт.

Напоследок, управлять всеми системами нового Mercedes-Benz GLC с технологией EQ будет новый “супермозг” MB.OS. Компания говорит, что он выполняет свою работу так же как человеческий мозг управляет мыслями, ощущениями и действиями, благодаря мощным чипам, способных выполнять 254 триллиона операций в секунду. В основе этой системы лежит передовой искусственный интеллект от Microsoft и Google, что позволяет автомобилю изучать предпочтения водителя, адаптироваться к изменяющимся условиям и принимать решения в режиме реального времени. Подробная информация о стоимости кроссовера на мировых рынках появится позже.