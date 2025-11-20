Новый электрический Porsche Cayenne оценили в 5 миллионов гривен

Премьера электрического Cayenne состоялась в Штутгарте, о чем сообщает пресс-служба Porsche. Новый электрический SUV сочетает фирменную динамику спорткаров с технологиями из автоспорта: мощность до 850 кВт (1156 л.с.), разгон до сотни от 2,5 с, зарядки мощностью до 400 кВт и запас хода до 642 км по WLTP. При этом версии с ДВС и гибрид Cayenne остаются в линейке параллельно.

Самый мощный серийный Porsche за всю историю

Электрический Cayenne выходит сразу в двух исполнениях: Cayenne и Cayenne Turbo. Обе модели имеют полный привод с электронной системой Porsche Traction Management.

Топовая версия Cayenne Turbo устанавливает новую планку для Porsche. В режиме с активацией Launch Control система выдает до 850 кВт (1156 л.с.) и 1500 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч такой Cayenne разгоняется за 2,5 секунды, до 200 км/ч – за 7,4 секунды, максимальная скорость составляет 260 км/ч. Это уже территория суперкаров, только в кузове большого семейного SUV.

В обычном режиме Turbo имеет до 630 кВт (857 л.с.), а функция Push-to-Pass добавляет еще 130 кВт на 10 секунд одним нажатием кнопки. Базовый электрический Cayenne тоже далеко не "медленный": 300 кВт (408 л.с.) в стандартном режиме, до 325 кВт (442 л.с.) с Launch Control, 0–100 км/ч за 4,8 с и максимальная скорость 230 км/ч.

Отдельно Porsche подчеркивает происхождение технологий из автоспорта. В частности, электродвигатель на задней оси в Turbo имеет систему прямого масляного охлаждения, которая позволяет долго держать высокую мощность без проседания.

Рекуперация уровня Формулы E и шасси для всех дорог

Электрический Cayenne поражает не только динамикой, но и эффективностью торможения. Рекуперация достигает до 600 кВт – это уровень болидов Формулы Е. В повседневном режиме, по данным Porsche, до 97% торможений можно выполнить только электромоторами без привлечения обычных тормозов. Механические тормозные механизмы подключаются уже в экстремальных ситуациях. Для Cayenne Turbo доступны и керамические композитные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake.

За универсальность отвечает складная подвеска. Все электрические Cayenne стандартно оснащены адаптивной пневмоподвеской с системой Porsche Active Suspension Management. Turbo дополнительно имеет задний дифференциал с функцией Porsche Torque Vectoring Plus. За доплату можно получить управляемую заднюю ось: задние колеса поворачиваются до 5 градусов, улучшая маневренность в городе и стабильность на высоких скоростях.

Еще одна важная опция – активная подвеска Porsche Active Ride. Она почти полностью гасит крены кузова и дает ощущение, будто кузов "выравнивается" под дорогу. Ранее эту систему можно было увидеть только на спортивных седанах Porsche, теперь она доступна и для флагманского SUV.

Быстрая и даже беспроводная зарядка

В основе электрического Cayenne – новая высоковольтная батарея емкостью 113 кВт-ч с двусторонним охлаждением. Максимальный запас хода по циклу WLTP – до 642 км для Cayenne и до 623 км для Cayenne Turbo.

Технология 800 В позволяет заряжаться постоянным током с мощностью до 390 кВт, а при определенных условиях – до 400 кВт. От 10 до 80% аккумулятор пополняется менее чем за 16 минут. За 10 минут Cayenne может "добрать" до 325 км пробега, а Cayenne Turbo – до 315 км. Инженеры Porsche отдельно подчеркивают: при разработке очень много внимания уделили именно стабильности процесса зарядки, а не только цифрам на бумаге.

Еще одна премьера: электрический Cayenne стал первым Porsche, который опционально поддерживает индуктивную (беспроводную) зарядку мощностью до 11 кВт. Достаточно припарковать авто над индуктивной платформой в полу – процесс зарядки запускается автоматически.

Дизайн: узнаваемый Cayenne, но более стремительный и аэродинамический

Внешне это все еще Cayenne – с характерными пропорциями, широкими крыльями и фирменной "flyline" крыши. Но детали стали еще более технологичными.

Передняя часть отличается низким капотом и узкими матричными LED-фарами. Все световые функции собраны в одном модуле, что добавляет "чистоты" дизайну. Боковой силуэт дополнен безрамными дверями и выразительными аэродинамическими панелями в цвете Volcanic Grey Metallic, а в версии Turbo – в глянцевом черном.

Внедорожный характер подчеркивают специальные накладки на колесные арки. Сзади взгляд притягивает световая полоса с 3D-эффектом и подсвеченной надписью Porsche. В Cayenne Turbo многие элементы выделены фирменным цветом Turbonite – от эмблем до отделки дисков и деталей в задней части.

Для тех, кто планирует частые выезды по грунтовкам, предлагают пакет Off-Road с другой геометрией передней части. Он повышает проходимость на крутых подъемах и спусках и защищает узлы на неровных участках.

Благодаря коэффициенту аэродинамического сопротивления 0,25 новый электрический Cayenne является одним из самых обтекаемых SUV в своем классе. Активная аэродинамика Porsche Active Aerodynamics – подвижные заслонки охлаждения, адаптивный спойлер на крыше и активные аэролопасти на Turbo – помогают балансировать между запасом хода, стабильностью и прижимной силой.

Больше пространства, больше комфорта, больше настроения

Новый электрический Cayenne стал длиннее на 55 мм по сравнению с версией с ДВС. Длина теперь составляет 4985 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1674 мм. Больше всего добавили в колесную базу – 3023 мм, почти плюс 13 см. Это означает ощутимо больше пространства для пассажиров сзади.

Задний диван регулируется электроприводом: можно выбрать максимально расслабленную посадку или, наоборот, сместить сиденья для увеличения багажника. Объем багажника – от 781 до 1588 л плюс 90-литровый передний багажный отсек. Буксировочная способность – до 3,5 тонны, в зависимости от комплектации.

В салоне появились и новые "эмоциональные" фишки. Система Mood Modes настраивает сиденья, освещения, климат, звук и вид дисплеев под настроение водителя. Панорамная крыша с изменяемой прозрачностью на жидкокристаллической пленке создает эффект светлого, воздушного пространства.

Отдельная тема – новая система подогрева: она греет не только сиденья, но и подлокотники и дверные панели. А световая полоса внутри может "общаться" с пассажирами, приветствовать их и показывать, например, состояние зарядки.

Цифровой кокпит: самая большая площадь дисплеев среди всех Porsche

Электрический Cayenne получил новую цифровую среду Porsche Driver Experience. Главный элемент – изогнутый OLED-дисплей Flow Display в центре, который сочетает экран и панель управления.

Перед водителем – полностью цифровая приборная панель с 14,25-дюймовым OLED-дисплеем. В центре – отдельный 14,9-дюймовый экран мультимедийной системы. Для пассажира спереди можно заказать еще один дисплей. Вместе это самая большая площадь экранов, которую когда-либо устанавливали в автомобилях Porsche.

Впервые для Cayenne доступен проекционный дисплей с дополненной реальностью, который выводит информацию на "экран" условной диагональю 87 дюймов на расстоянии около 10 метров перед авто.

Интересно, что Porsche не пошла по пути полного отказа от "физики": все наиболее часто используемые функции – климат, громкость – имеют отдельные аналоговые органы управления. Специальный подлокотник помогает удобно доставать до сенсорных и обычных кнопок даже во время активного вождения.

Новая система Porsche Digital Interaction позволяет гибко настраивать вид и логику меню. Виджеты дают быстрый доступ к любимым функциям, приложение "Темы" меняет цветовую гамму дисплеев под настроение, а через Porsche App Centre можно интегрировать приложения сторонних разработчиков – от стриминга до игр.

Голосовой ассистент Voice Pilot работает с технологиями искусственного интеллекта, лучше понимает естественную речь и сложные запросы, а система Porsche Digital Key позволяет использовать смартфон или смарт-часы как ключ и делиться доступом к авто с другими.

Стратегия Porsche: электричество, гибриды и ДВС – параллельно

Электрический Cayenne не заменяет сразу все другие версии, а дополняет модельный ряд. Porsche прямо заявляет: двигатели внутреннего сгорания и плагин-гибриды для Cayenne продолжат развивать как минимум до следующего десятилетия.

Логика такова: в каждом сегменте, где представлена марка, клиент должен сам выбрать тип силового агрегата – полностью электрический или традиционный. И электрический Cayenne как раз и должен показать, что "электричество" в исполнении Porsche – это не компромисс, а новый уровень возможностей.

Сколько стоит электрический Cayenne в Украине

Новый электрический Cayenne уже доступен для заказа в официальных дилерских центрах Porsche в Украине. Стартовая стоимость – от 5 015 000 грн. (Ориентировочная цена, точную стоимость и комплектации следует уточнять у дилеров Porsche).