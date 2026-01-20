Новый электромобиль Mazda дебютирует не раньше 2029 года

Как пишет Auto24, по данным Nikkei и Nikkan Jidosha, на которые ссылается AutoNews, Mazda временно смещает фокус в сторону гибридных моделей, которые сейчас имеют стабильный спрос во многих регионах. Официально компания не подтвердила перенос сроков, но и не опровергла эти сообщения.

Читайте также: Китайцы возрождают технологию роторных двигателей Ванкеля

В комментарии для журналистов представители Mazda отметили, что бренд и в дальнейшем развивает собственные электромобили в рамках стратегии “многих решений”, одновременно внимательно оценивая регуляторные изменения и поведение клиентов на разных рынках. Такая формулировка фактически оставляет двери открытыми для дальнейших задержек, а значит запуск может состояться позже, чем планировалось ранее.

Прототипы уже были, но ясности меньше

Ситуация выглядит противоречивой, ведь в конце прошлого года в Калифорнии фотошпионы зафиксировали закамуфлированный прототип будущего электромобиля Mazda. Автомобиль имел сильно переработанный кузов, похожий на CX-70 или CX-90, полностью закрытую решетку радиатора и заглушенные воздушные каналы. По размерам тестовый образец был близок к CX-50, хотя фактическая ширина оказалась меньше, чем подсказывал камуфляж.

Ожидалось, что серийная модель будет базироваться на новой масштабируемой платформе Skyactiv EV. Эту архитектуру Mazda анонсировала еще в 2021 году и планировала представить значительно раньше. Предполагалось, что на ее основе появится несколько электромобилей различных классов в период с 2025 до 2030 года. Однако теперь эти планы выглядят все менее определенными.

Изменение правил игры на ключевых рынках

За последние годы рыночные условия для электромобилей существенно усложнились. В США, в частности, были введены новые высокие пошлины и отменены налоговые льготы для электрических автомобилей. Это резко ударило по спросу и заставило многих производителей пересмотреть свои стратегии электрификации. Mazda, которая традиционно осторожно подходит к масштабным технологическим скачкам, решила не спешить и сделать ставку на более универсальные силовые установки.

Также по теме: Mazda выводит на европейский рынок электрический кроссовер CX-6e

Электромобили все же остаются в планах

Несмотря на паузу с собственными электрокарами, Mazda не отказывается от электрического направления в целом. Недавно бренд представил в Европе модель CX-6e - электрический кроссовер, созданный в сотрудничестве с китайской Changan. Этот автомобиль тесно связан с моделью Deepal S07 и демонстрирует прагматичный подход компании: выходить на рынок электромобилей там, где это экономически оправдано и поддержано партнерствами.