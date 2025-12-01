Новый Ford Mondeo дебютирует 4 декабря и получит 27-дюймовый экран в салоне: фото

Как пишет CarNewsChina, компания Changan Ford подтвердила, что рестайлинговая версия будет официально запущена на рынке уже 4 декабря, а публичный дебют состоялся на автосалоне в Гуанчжоу 2025 года. Обновления затронули дизайн, интерьер и технологии - все с акцентом на потребности китайского рынка.

Новый Mondeo получил заметно более низкую посадку и более широкий кузов, что делает силуэт динамичным. Передняя часть с новой решеткой радиатора сохраняет ключевые черты дизайнерского языка Ford, но выглядит современнее и агрессивнее. Автомобиль имеет крышу в стиле фастбек, плавно спускающуюся к кормовой части, черные элементы, скрытые дверные ручки во всех комплектациях, а также задние фонари с тремя полосами, похожие на Mustang.

Главная “фишка” салона - 27-дюймовый 4K-экран шириной 1,1 метра, который тянется почти на всю переднюю панель. Это один из самых больших дисплеев в сегменте. Все комплектации получили чип Qualcomm 8155, новейшую систему SYNC +, оптимизированную для Китая, навигацию Gaode (Amap), полную поддержку беспроводного Apple CarPlay, обновленную систему кругового обзора на 540° и плавающую центральную консоль.

Mondeo сохранил пятиместный салон, но пространство для пассажиров увеличилось:

размер панорамной крыши - почти 1 м²;

багажник вырос на еще 47,5 литра дополнительного полезного объема (по сравнению с предшественником);

увеличено место для ног на втором ряду, рассчитано даже на пассажиров ростом около 1,9 м.

Changan Ford отказалась от 1,5-литрового турбогибрида, представив обновленный 2,0-литровый турбомотор на 261 л.с. и 408 Нм крутящего момента как главный двигатель линейки, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Современный Mondeo производится только в Китае, но экспортируется на несколько рынков. Например, на Ближнем Востоке он продается под именем Ford Taurus.