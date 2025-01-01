Новый китайский электроседан Mazda в Европе стоит вдвое дороже, чем на своей родине

Как пишет Carscoops, новый Mazda 6e поступил к европейским дилерам спустя шесть месяцев после своего дебюта в Европе. Китайский аналог EZ-6 отличается своей доступной начальной стоимостью от 159 800 юаней, что увеличивается до 181 800 за топовую версию (от 22 500 до 25 500 долларов).

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Однако, в Европе Mazda 6e доступна исключительно как полностью электрический седан, поскольку вариант с удлиненным запасом хода, предлагаемый в Китае, недоступен для заказа в конфигураторе. Начальная стоимость электрического седана в базовой версии Takumi в Германии составляет впечатляющие 44 900 евро ($49 000).

Переход на комплектацию Takumi Plus добавляет такие функции, как панорамная крыша, деревянные акценты в салоне и частичную обивку кожей Nappa и увеличивает цену до 46 900 евро (51 200 долларов). Даже с учетом различий в комплектациях и местных налогов, это более чем вдвое превышает начальную цену китайской версии – если быть точным, в 2,17 раза выше.

Этот разительный контраст подчеркивает насколько больше должны заплатить европейские покупатели по сравнению с китайскими за то, что, фактически, является тем же автомобилем. Европейская Mazda 6e доступна в двух версиях, которые отличаются емкостью батареи и другими особенностями.

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В стандартном исполнении седан имеет аккумулятор емкостью 68,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 479 км. Мощность обеспечивает один электродвигатель на 190 кВт (258 л.с.) и 320 Нм крутящего момента, расположенный сзади. Те, кто хочет больший запас хода, могут выбрать версию с батареей на 80 кВт-ч и диапазоном до 552 километров.

Однако, модель с этим аккумуляторным блоком имеет менее мощный электромотор на 180 кВт (242 л.с.) и 320 Нм. Несмотря на это, обе версии Mazda 6e разгоняются от 0 до 100 км/ч менее чем за восемь секунд и имеют ограничение максимальной скорости на отметке 175 км/ч.

Версия на 68,8 кВт-ч поддерживает пиковую скорость зарядки постоянным током в 200 кВт, а это означает, что аккумулятор можно зарядить от 10% до 80% всего за 22 минуты. Интересно, что версия с большей батареей заряжается значительно медленнее, поскольку ее пиковая мощность ограничена на 95 кВт. Это означает, что зарядка от 10% до 80% займет примерно 45 минут.

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Напоследок, новинка от Mazda имеет не только привлекательную внешность, но и не менее красивый интерьер, выполнен в минималистическом стиле с плавающим центральным экраном и центральной консолью. Также есть цифровая панель приборов, беспроводное зарядное устройство для смартфона, атмосферная подсветка и сочетание кожи и мягкой алькантары для обивки.