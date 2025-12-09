Новый китайский кроссовер Nissan NX8 роскошнее европейского X-Trail: фото

Как пишет Carscoops, новинка присоединится к седанам N6 и N7 и будет доступна как в полностью электрических, так и в гибридных версиях. Внешне NX8 сохраняет дизайн-схему всей серии: минималистичный передок без традиционной решетки радиатора, чистые линии кузова и характерные светодиодные дневные ходовые огни на всю ширину авто, которые разделяют переднюю оптику и переходят в передние крылья.

Читайте также: Плагин-гибридный Nissan N6 дебютировал в Китае за 12 990 долларов

Задние OLED-фонари тянутся на всю ширину кузова, а сам кузов имеет сдержанные, но массивные пропорции с ровно расположенными ручками дверей и широкими плечами. На представленных изображениях также заметно установленный на крыше LiDAR и полный набор датчиков, что указывает на то, что Nissan готовит расширенный пакет помощи водителю нового поколения.

Интерьер компания пока не демонстрировала, но ожидается, что он будет иметь такую же общую архитектуру, как у моделей N6 и N7, то есть большой сенсорный дисплей, минималистичную переднюю панель и качественные мягкие материалы отделки. NX8 предложат в конфигурации с пятью посадочными местами. По своим размерам Nissan NX8 существенно превосходит X-Trail/Rogue.

Его длина составляет 4870 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1680 мм, а колесная база достигает 2917 мм. Это делает новинку на 222 мм длиннее X-Trail/Rogue и лишь на 152 мм короче Pathfinder, одновременно колесная база даже больше Pathfinder на 17 мм.

Также интересно: Новый кроссовер Nissan на самом деле является десятилетним автомобилем в "привлекательной обертке"

Такие габариты должны обеспечить просторный салон, особенно во втором ряду, где NX8 потенциально сможет предложить больше места для ног, чем большая модель в линейке. Техническая часть нового внедорожника также ориентируется на современные рыночные тенденции Китая. NX8 официально классифицируется как NEV - автомобиль на новой энергии.

Линейка NEV-моделей Nissan в Китае

Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, электрическая версия будет доступна в двух вариантах: с одним мотором мощностью 288 или 335 лошадиных сил. Кроме того, в продаже появится версия с удлиненным запасом хода или плагин-гибрид, что будет использовать 1,5-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 146 л.с. и электромотор на 262 “лошадки”.

Все модификации будут использовать современные LFP-аккумуляторные блоки CATL с поддержкой сверхбыстрой зарядки, однако емкость батарей и запас хода производитель пока не раскрывает. Продажи Nissan NX8 в Китае стартуют в первой половине 2026 года, а точные цены объявят ближе к выходу модели на рынок.

Кстати: Объявлены цены на новый Nissan Leaf

Как и седаны N6 и N7, внедорожник планируют экспортировать в другие регионы, однако пока неизвестно, охватит ли это рынки Европы или Австралии. Учитывая стоимость моделей линейки N - например, цена N7 в Китае начинается с эквивалента примерно 17 тысяч долларов, ожидается, что NX8 также будет оставаться в очень конкурентном ценовом сегменте.