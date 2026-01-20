Новый бюджетный кроссовер Škoda Kushaq получил еще более богатое оснащение

Как пишет Auto24, Škoda отмечает, что кроссовер Kushaq и дальше остается автомобилем, который производится в Индии с высоким уровнем локализации - около 95% компонентов имеют местное происхождение. В компании не скрывают, что для индийских покупателей обновление должно быть очевидным сразу.

Именно поэтому новый Kushaq серьезно отличается от предшественника. Передняя часть полностью переработана и выполнена в духе дизайнерского языка Modern Solid. Кроссовер получил новые светодиодные фары со знакомой четырехглазой графикой, но с более современной “подписью”, а также другую решетку радиатора с активным использованием подсвеченных элементов.

По словам дизайнеров бренда, свет фактически заменяет хром и визуально объединяет фары и делает автомобиль шире и солиднее. В то же время традиционные хромированные акценты никуда не исчезли: их можно увидеть на решетке, дверных ручках и оконных рамках, что соответствует вкусам индийских покупателей.

Сзади Kushaq также изменился. Появились новые узкие фонари соединены световой полосой с подсвеченным логотипом Škoda. Это первая модель бренда с таким решением. Бампер стал массивным, а нижняя темная секция диффузора добавляет автомобилю визуальной устойчивости. Сразу со старта продаж доступна и версия Monte Carlo со спортивными черными акцентами и красными деталями.

Ощущение “старшей” модели

По словам чешского автопроизводителя, задачей дизайнеров было не только обновить внешность, но и сделать Kushaq визуально ближе к большим SUV бренда. После фейслифтинга кроссовер действительно напоминает Kodiaq в уменьшенном формате - выглядит уверенно, крепко и солидно. Именно такие черты, по словам Škoda, являются ключевыми для клиентов в Индии, которые хотят, чтобы автомобиль подчеркивал статус и не терялся в потоке.

Практичность и безопасность остаются сильными сторонами

Несмотря на обновление, Kushaq сохранил свои ключевые преимущества. При длине 4229 мм он остается удобным для города и путешествий, а багажник объемом 491 литров легко трансформируется до 1405 литров со сложенными задними сиденьями. Фирменные решения Simply Clever никуда не делись и дополняют ежедневное удобство.

Кроме того, уже в базовой комплектации модель оснащена шестью подушками безопасности и широким набором систем активной и пассивной безопасности. В топовых версиях их количество превышает четыре десятка. Пятизвездочный рейтинг Global NCAP подтверждает серьезный подход к защите пассажиров.

Новые цвета и более взрослый интерьер

Обновления коснулись и палитры кузова. Новый фирменный оттенок Shimla Green вдохновлен природой северной Индии - зелеными, но часто туманными ландшафтами возле Гималаев. Вместе с ним в линейке появились Cherry Red и Steel Grey, который станет ключевым для версии Monte Carlo. Всего модель доступна в восьми цветах.

Интерьер также стал более сдержанным и более “взрослым”. В исполнении Monte Carlo салон получил бордово-красные декоративные элементы, контрастную прострочку и вставки с эффектом карбона. Стандартные версии предлагают бежевые акценты, которые создают более светлую и уютную атмосферу.

Технологии и оснащение, которых ранее не было в сегменте

Обновленный Kushaq серьезно прибавил в технологичности. Водитель получает 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, а мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном поддерживает современные цифровые сервисы. Фирменное приложение Companion, построен на решениях Google, предлагает интеллектуальное голосовое управление на базе ИИ Gemini и глубокую интеграцию со смартфоном.

Среди уникальных для класса решений - возможность оснащения задних сидений функцией массажа, панорамный люк и восьмиступенчатая АКПП с гидротрансформатором для двигателя 1.0 TSI. Альтернативой остается механическая коробка передач. Более мощный мотор 1.5 TSI работает в паре с семиступенчатой DSG, а в топовой версии получает дисковые тормоза на всех четырех колесах.

Продажи уже стартовали

Заказы на обновленный Škoda Kushaq в Индии уже открыты. Вместе с автомобилем клиентам предлагают пакет Škoda Super Care, который включает четырехлетнюю гарантию, помощь на дороге и плановое обслуживание без дополнительных затрат. В будущем обновленный Kushaq появится и на других рынках, ведь Индия остается важным экспортным хабом для бренда.