Кроссовер Tata за $6200 удивил не только ценой, но и набором оснащения

Для многих рынков такая сумма звучит почти нереально, но в Индии Punch продолжает оставаться одним из самых доступных путей к новому автомобилю с полноценным набором оснащения, отмечает Carscoops.

Дизайн с намеком на старших родственников

После обновления Punch стал выглядеть солиднее и агрессивнее. Спереди его легко спутать с более крупным Harrier благодаря разделенной светодиодной оптике и массивному бамперу с выраженной пластиковой защитой и серебристой защитной пластиной. Образ намеренно подчеркивает “внедорожную” внешность, даже несмотря на компактные размеры.

Задняя часть получила светодиодную панель, соединяющую фонари по всей ширине двери багажника, а сам бампер стал аккуратнее. В палитре появились четыре новых цвета кузова, а 16-дюймовые легкосплавные диски освежили общее восприятие модели. Габариты при этом остались практически без изменений - длина составляет всего 3827 мм. Зато дорожный просвет увеличили до 193 мм.

Больше экранов и больше комфорта

В салоне Punch не пытается казаться премиальным, но заметно подтягивается к современным стандартам. Центральное место занимает отдельно установленный 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, который работает в паре с 7-дюймовой цифровой приборной панелью.

Обновленный двухспицевый руль, сенсорные элементы управления климат-контролем и переработанные тканевые сиденья с лучшей боковой поддержкой создают ощущение, что это уже не “базовый” автомобиль в классическом понимании.

Особенно удивляет список оснащения, включающий камеру кругового обзора на 360°, люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с восемью динамиками. Ассистентов водителя здесь нет, зато шесть подушек безопасности входят в стандартную комплектацию.

Турбодвигатель - главный аргумент

Самые важные изменения скрыты под капотом. Tata впервые установила на Punch 1,2-литровый турбодвигатель от старшего Nexon. Он развивает 118 л.с. и работает исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Для покупателей с минимальным бюджетом остался атмосферный мотор той же рабочей величины, который выдает 87 л.с.

Также в линейке есть двухтопливная версия (бензин + газ CNG), для которой доступна автоматическая трансмиссия. Кроме того, Tata готовит обновление и для полностью электрического Punch EV, но детали о нем появятся позже.

Цены, которые сложно игнорировать

Tata Punch 2026 года уже доступен для заказа в Индии. Базовая версия стартует с 5,59 лакха рупий, что составляет примерно 6200 долларов по текущему курсу обмена. Максимально оснащенная комплектация Accomplished+ S оценена в 10,54 лакха, или около 11 700 долларов. В своем сегменте Punch конкурирует с Suzuki Ignis, Hyundai Exter, Citroën C3, Renault Kiger и Nissan Magnite, но по соотношению цены, оснащения и техники он выглядит одним из самых привлекательных вариантов.