Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake имеет стильные звезды на панорамной крыше

Mercedes-Benz CLA доступен в версиях как с двигателем внутреннего сгорания, так и в качестве электромобиля. Первым дебютировал седан, а теперь компания расширила линейку модели новым универсалом. Компания говорит, что эта версия отличается увеличенным пространством над головой пассажиров второго ряда на 26 мм. Объем багажника также впечатляет и составляет 1290 со сложенными сиденьями.

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По сравнению с предшественником, новый CLA Shooting Brake на 35 мм длиннее на 25 мм шире и на 27 мм выше, а также имеет на 61 мм длиннее колесную базу. Автопроизводитель особенно гордится панорамной крышей автомобиля. Она изготовлена из теплоизоляционного безопасного стекла с инфракрасным отражающим и низкоэмиссионным покрытием с внутренней стороны и содержит 158 звезд, которые подсвечиваются вместе с контурной подсветкой салона. Владельцы также могут выбрать электрохромную функцию, которая может менять стекло с прозрачного на непрозрачное.

Новинка доступна в двух электрических вариантах, но компания также анонсировала появление 48-вольтовых гибридов в следующем году. Базой электрической линейки является CLA 250+ Shooting Brake с технологией EQ, а выше нее - CLA 350 4Matic. Обе модели используют одинаковый никель-марганцево-кобальтовый (NMC) аккумулятор емкостью 85 кВт-ч.

CLA 250+ имеет более скромную мощность на уровне 200 кВт (271 л.с.) и 335 Нм крутящего момента, тогда как трансмиссия CLA 350 выдает 260 кВт (353 л.с.) и 515 Нм. Mercedes-Benz утверждает, что базовая модель может разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды, тогда как CLA 350 – за 5,0 секунды. Максимальная скорость обоих ограничена на отметке 210 км/ч. Интересно, что электрический CLA использует двухступенчатую коробку передач, что обеспечивает достаточную мощность даже на высоких скоростях.

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Запас хода CLA 250+ по данным Mercedes-Benz составляет до 761 километра на одном заряде, а флагманского CLA350 до 730 км. Батареи авто могут заряжаться мощностью 320 кВт, чего достаточно, чтобы восстановить 310 км запаса хода за 10 минут. Салон нового Shooting Brake в основном идентичен седану с плоской панелью приборов из трех экранов. Компания Mercedes-Benz еще не сообщила цены или конкретную дату запуска нового CLA Shooting Brake, хотя ожидается, что он поступит в дилерские центры до конца года.