Новый MG 4 Urban выходит на рынок Британии - проще, дешевле и с другим характером

MG официально подтвердила выход MG 4 Urban для рынка Великобритании, пишет Auto24, ссылаясь на Autocar. Новая версия позиционируется как более доступная альтернатива обычному MG 4 EV и стартует с цены около 23 500 фунтов стерлингов (ориентировочно $29 500). При этом Urban не является просто “бедной” модификацией. Модель имеет другое расположение электромотора, измененный дизайн и собственную техническую философию.

Хотя название одинаковое, Urban существенно отличается от знакомого MG 4 EV. Если стандартная модель имеет задний привод, то Urban получил передний - это решение направлено на удешевление конструкции и повышение массовости. Внешний стиль также другой и вдохновлен родстером MG Cyberster, с более мягкими линиями и современными деталями.

Интерьер с акцентом на цифровые технологии

В салоне MG 4 Urban выглядит удивительно современно для своего класса. Центральное место занимает 15,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а перед водителем установлена 7-дюймовая цифровая панель приборов. Даже в базовых версиях модель получает богатый перечень оснащения, включающий адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, светодиодную оптику и функцию V2L, которая позволяет питать внешние электроустройства непосредственно от батареи автомобиля.

Техника и запас хода - без сюрпризов

MG 4 Urban будет предлагаться в трех уровнях оснащения, отличающихся батареями и мощностью. Базовая версия Comfort Standard Range оснащается аккумулятором емкостью 43 кВт-ч, который обеспечивает запас хода до 325 км по циклу WLTP. Электромотор мощностью 147 л.с. позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 9,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 150 км/ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 150 кВт.

Модификация Comfort Long Range стоит примерно 32 000 долларов и получает больший аккумулятор на 53,9 кВт-ч. Запас хода возрастает до 400 км, а мощность двигателя - до 158 л.с., что немного улучшает динамику разгона. В то же время топовая версия Premium Long Range оценивается ориентировочно в 35 000 долларов. Она отличается расширенным комфортным оснащением, а именно улучшенной аудиосистемой с шестью динамиками, подогревом передних сидений и электрорегулировкой водительского кресла.

Параллельный курс - обновленный MG 4 EV

MG 4 Urban будет продаваться вместе с обновленным MG 4 EV, который получит новый интерьер и, по заявлению бренда, “ощутимое улучшение качества и технологий”. Цена модернизированной версии будет стартовать примерно с 38 000 долларов США, что четко разводит модели по разным ценовым нишам. MG 4 Urban в этом контексте выглядит как прагматичный электромобиль для города без спортивных амбиций, но с конкурентной ценой, достойным запасом хода и современным оснащением.