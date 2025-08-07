Новый минивэн Toyota можно превратить в гостиную, офис или спальню: фото

Как пишет Carscoops, компактный минивэн получил возможность превращения в дом на колесах благодаря Modellista. Изначально выпущенная в 2022 году как конкурент Honda Freed, Sienta третьего поколения построена на удлиненной версии платформы TNGA-B, общей с Yaris. Ее длина составляет 4260 мм и она доступна либо с 1,5-литровым бензиновым двигателем, или с гибридной системой, доступной в конфигурациях с передним приводом или с полным приводом E-Four.

Отмечается, что новая комплектация Juno базируется на флагманской комплектации Z Hybrid. Она переосмысливает компоновку задней части салона. Вместо третьего ряда сидений пространство оснащено настраиваемым отсеком, который можно адаптировать для различных целей с помощью набора модульной мебели.

В общем, покупатели могут выбрать отдельный модуль, или приобрести один из четырех тематических комплектов: Chill, Refresh, Focus и Comfort. В зависимости от выбора, Sienta может функционировать как лаунж, спальное место или компактный мобильный офис. Инженеры Toyota также поработали над дополнительным освещением салона, установив на потолке шесть светодиодных фонарей.

Стоимость комплектации Hybrid Z Juno начинается от ¥3 654 200 ($24 800) за модель с приводом 2WD или ¥3 852 200 ($26 100) за E-Four. Стоимость комплектов следующая: Chill стоит ¥165 000 ($1100), Refresh - ¥220 000 ($1500), Focus - ¥231 000 ($1600), а Comfort возглавляет список с ценой ¥330 000 ($2200).