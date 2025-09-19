Новый мост через реку Гнезна на Тернопольщине выдержит с запасом даже тяжелые танки

Ремонтно-строительные работы на этом транспортном объекте через реку Гнезна начали в начале августа. Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области, движение транспорта организовано по временной маломощной переправе.

Сделано уже много. Сейчас проводится армирование и бетонирование ростверка – верхней части свайного фундамента. Бетонное основание под него залили накануне.

Далее на этой конструкции будет строиться шкафная стенка с открылками. Параллельно подрядная организация начала монтаж металлических элементов моста, что впоследствии будут установлены на опоры.

Практически строение возле небольшого села можно считать объектом международного статуса. Как ранее редакция Авто24 сообщала, металлические модульные конструкции, из которых будет смонтирован новый мост, предоставлены на безвозмездной основе японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Это помощь поступила в рамках проекта "Программа экстренного восстановления". Протяженность нового искусственного сооружения составит 20 метров, а пропускная грузоподъемность отремонтированного, а по сути нового построенного моста увеличится до 100 тонн, чего раньше не было.