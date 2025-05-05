Новый Nio ET5 получил операционную систему, более мощную чем у некоторых компьютеров

Как пишет CarNewChina, передняя часть седана получила переработанные дневные ходовые огни новой, матричные фары с более четким трапециевидным контуром и иной бампер с большими воздухозаборниками, что способствует незначительному улучшению аэродинамики.

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В то же время обновление задней части значительно скромнее и включает лишь появление небольшого спойлера. Основное внимание инженеры уделили улучшению аппаратного обеспечения. Хотя датчик LiDAR и камеры сохранили свое расположение, теперь они работают с собственным чипом Nio NX9031, который базируется на 5-нм архитектуре.

Этот процессор создан для повышения скорости обработки данных и увеличения точности системы автономного вождения. Изображений салона новинки нет, но ранее автопроизводитель подтвердил, что седан оснастят горизонтальным дисплеем от флагманского ET9.

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Nio ET5 2025 года не претерпел никаких изменений трансмиссии и предлагается в двухмоторном исполнении с общей мощностью в 360 кВт (489 л.с.) с двумя батареями на выбор – 75 и 100 кВт-ч. Они обеспечивают 560 и 710 километров запаса хода по циклу CLTC соответственно и поддерживают быструю зарядку мощностью 180 кВт. Выход новинки на рынок Китая запланирован на конец мая.