Новый Nissan Juke станет полностью электрическим и сохранит свой "дикий" дизайн: первые подробности

Nissan готовится представить новое поколение Juke - теперь полностью электрическое. Источником информации является материал Auto Express, который первым опубликовал рендеры и детали от руководства компании. Модель выйдет в 2026 году и станет третьим электромобилем бренда для Европы после Leaf и Micra.

Также интересно Nissan Rogue Plug-In Hybrid оказался перелицованным Mitsubishi Outlander

Будет эксцентричным, по-прежнему: стиль Juke никуда не исчезнет

Новый Juke EV не пытается стать "нормальным" кроссовером - наоборот, Nissan планирует сохранить фирменную эксцентричность модели. Драматические пропорции, агрессивное освещение, купеобразный силуэт - все это останется, даже если пострадает пространство в салоне.

В Nissan прямо признают: Juke никогда не был о максимальной практичности, и электрическая версия сохранит этот подход. На него делают ставку и теперь, чтобы модель выделялась среди многочисленных электрических конкурентов.

Шпионское фото Juke EV в камуфляже. Фото AutoExpress

Hyper Punk - ключ к дизайну

Определенное представление о новом Juke дает Hyper Punk - концепт, показанный на Tokyo Mobility Show 2023. Именно в нем впервые появился язык дизайна, ориентирующийся на асимметрию, экспрессивные грани и нетипичные пропорции.

Как рассказывают в Nissan, будущий Juke не будет прямой копией шоукара, но возьмет главные идеи. Эту информацию подтвердили и топ-менеджеры бренда, и испытательные прототипы, которые уже замечены в Европе.

Nissan Hyper Punk. Фото Nissan

Техника - от Leaf и Ariya

Под кузовом нового Juke EV будет знакомая архитектура CMF-EV - та же, которую уже используют Leaf и большой кроссовер Ariya. Она обеспечит автомобилю современную батарею с хорошей энергоэффективностью, а также характерную для CMF-EV низкую посадку и оптимальное распределение массы.

Технические характеристики пока не раскрыты - Nissan сохранит их до официального дебюта. Но можно ожидать близкий к Leaf запас хода и мощность, адаптированную под более компактный и легкий кузов Juke.

Позиционирование: яркий городской EV с характером

В сегменте электрокроссоверов сейчас много одинаковых по форме моделей. Nissan на этот раз выбирает другую стратегию - сделать из Juke EV машину, которая выделяется даже на фоне электромобилей-модников вроде Peugeot e-2008 или Jeep Avenger.

Его роль - остаться "нишевым" городским авто с узнаваемым силуэтом, но с современной техникой, тихим ходом и зарядной инфраструктурой нового поколения.

Также интересно электромобили заняли 57% рынка "свежих" авто

Когда ждать и что это значит для Украины

Мировая премьера ожидается в 2026 году, после чего Juke EV должен выйти и на европейские рынки. Для Украины модель может стать интересной благодаря компактным размерам, простоте эксплуатации и более доступной цене по сравнению со среднеразмерными электрокроссоверами.