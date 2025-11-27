Новый Nissan Juke станет полностью электрическим и сохранит свой "дикий" дизайн: первые подробности

ФОТО: Аварварии|
Возможный облик Nissan Juke EV от независимых дизайнеров
Nissan готовится представить новое поколение Juke - теперь полностью электрическое. Источником информации является материал Auto Express, который первым опубликовал рендеры и детали от руководства компании. Модель выйдет в 2026 году и станет третьим электромобилем бренда для Европы после Leaf и Micra.
Также интересно Nissan Rogue Plug-In Hybrid оказался перелицованным Mitsubishi Outlander
Будет эксцентричным, по-прежнему: стиль Juke никуда не исчезнет
Новый Juke EV не пытается стать "нормальным" кроссовером - наоборот, Nissan планирует сохранить фирменную эксцентричность модели. Драматические пропорции, агрессивное освещение, купеобразный силуэт - все это останется, даже если пострадает пространство в салоне.
В Nissan прямо признают: Juke никогда не был о максимальной практичности, и электрическая версия сохранит этот подход. На него делают ставку и теперь, чтобы модель выделялась среди многочисленных электрических конкурентов.
Шпионское фото Juke EV в камуфляже. Фото AutoExpress
Hyper Punk - ключ к дизайну
Определенное представление о новом Juke дает Hyper Punk - концепт, показанный на Tokyo Mobility Show 2023. Именно в нем впервые появился язык дизайна, ориентирующийся на асимметрию, экспрессивные грани и нетипичные пропорции.
Как рассказывают в Nissan, будущий Juke не будет прямой копией шоукара, но возьмет главные идеи. Эту информацию подтвердили и топ-менеджеры бренда, и испытательные прототипы, которые уже замечены в Европе.
Nissan Hyper Punk. Фото Nissan
Техника - от Leaf и Ariya
Под кузовом нового Juke EV будет знакомая архитектура CMF-EV - та же, которую уже используют Leaf и большой кроссовер Ariya. Она обеспечит автомобилю современную батарею с хорошей энергоэффективностью, а также характерную для CMF-EV низкую посадку и оптимальное распределение массы.
Технические характеристики пока не раскрыты - Nissan сохранит их до официального дебюта. Но можно ожидать близкий к Leaf запас хода и мощность, адаптированную под более компактный и легкий кузов Juke.
Позиционирование: яркий городской EV с характером
В сегменте электрокроссоверов сейчас много одинаковых по форме моделей. Nissan на этот раз выбирает другую стратегию - сделать из Juke EV машину, которая выделяется даже на фоне электромобилей-модников вроде Peugeot e-2008 или Jeep Avenger.
Его роль - остаться "нишевым" городским авто с узнаваемым силуэтом, но с современной техникой, тихим ходом и зарядной инфраструктурой нового поколения.
Также интересно электромобили заняли 57% рынка "свежих" авто
Когда ждать и что это значит для Украины
Мировая премьера ожидается в 2026 году, после чего Juke EV должен выйти и на европейские рынки. Для Украины модель может стать интересной благодаря компактным размерам, простоте эксплуатации и более доступной цене по сравнению со среднеразмерными электрокроссоверами.