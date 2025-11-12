Новый Nissan Juke заметили в камуфляже — теперь он электрический и похож на Ford Puma

Новый Juke EV станет частью большой электрической программы Nissan в Великобритании, пишет Carscoops. Его производство разместят на заводе в Сандерленде рядом с моделями Leaf и Ariya. Текущий Juke с двигателем внутреннего сгорания будет оставаться в продаже еще некоторое время, чтобы дать покупателям выбор между привычным бензином и новым электрическим форматом.

Читайте также: Nissan и Mercedes-Benz закроют свой совместный завод

Похожий на японский Ford Puma

Первые шпионские фото показывают, что новый Juke стал более зрелым, но сохранил характерную игривость. Его силуэт стал более плавным, а задняя часть — несколько компактнее и спортивнее, с наклоненным стеклом и аккуратным спойлером.

Автомобиль получил выдвижные ручки передних дверей и скрытые ручки на задних, что является данью прошлому поколению. Прототип ездит на черных легкосплавных дисках, а обводы кузова выглядят энергичнее, чем у конкурента — Ford Puma Gen-E.

Платформа и техника

По предварительным данным, Juke EV построят на укороченной версии электрической платформы AmpR Medium (CMF-EV), которую также используют Leaf и Ariya. Однако Nissan может выбрать и меньшую базу AmpR Small (CMF-BEV) — ту же, что лежит в основе нового Micra EV.

Ожидается один электродвигатель на передней оси и выбор между двумя размерами батарей, чтобы предложить кроссовер в различных ценовых диапазонах.

Также полезно: Выбираем автомобиль для родителей: какие факторы стоит учесть

Конкуренты

Электрический Juke выйдет на рынок в 2026 году, и будет соревноваться с Peugeot e-2008, Fiat 600e, Jeep Compass, Opel Mokka Electric, Mini Aceman, а также с будущими VW ID.Cross и Skoda Epiq. Если Nissan сможет сохранить баланс между узнаваемым дизайном и доступной ценой, новый Juke EV имеет все шансы повторить успех прошлых генераций — правда, теперь уже в мире без выхлопа.