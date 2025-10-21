Новый пикап Nissan вскоре дебютирует в Китае и будет предлагаться по всему миру

Как сообщает CarNewsChina, серия Frontier Pro будет включать как традиционные бензиновые, так и гибридные версии с подзарядкой от сети. Предварительные заказы уже открыты: до 29 октября покупатели могут зарезервировать авто, внеся символический залог в размере 199 юаней (примерно $28). Официальная премьера модели состоится в четвертом квартале 2025 года.

Новый дизайн и технологии

Визуально Frontier Pro PHEV отличается от стандартной модели с ДВС. Гибридная версия получила обновленную переднюю часть с непрерывной LED-полоской дневных огней и фирменной решеткой V-Motion. Фары имеют вертикальную архитектуру, вдохновленную прочной рамной конструкцией, а логотип Nissan выполнен методом лазерной гравировки.

Автомобиль также получил двухцветную плавающую крышу, электрическую дверь багажника, крышку грузового отсека и автоматические выдвижные подножки, работающие синхронно с системой доступа. Задние фонари повторяют мотив передних, создавая целостный и современный вид.

Салон как у премиального кроссовера

Интерьер Frontier Pro PHEV сочетает комфорт легкового автомобиля с утилитарностью пикапа. Главной визуальной доминантой стал 14,6-дюймовый центральный дисплей, дополненный физическими клавишами для ключевых функций. Аудиосистема Focal обеспечивает качественный звук, а панорамная крыша добавляет ощущение простора.

Задние двери открываются на 90 градусов, а спинки задних сидений имеют три уровня наклона - редкость для этого класса. Все это делает пикап удобным не только для работы, но и для ежедневного использования.

Мощность и запас хода

Под капотом Frontier Pro PHEV - гибридная установка мощностью 410 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Пикап способен буксировать до 3,5 тонн и проезжать до 135 км на электротяге без запуска двигателя внутреннего сгорания. Модель оснащена интеллектуальной системой полного привода, комплексом ADAS 2-го уровня, а также поддерживает внешнюю разрядку мощностью до 6 кВт.

Это позволяет питать бытовые приборы или электроинструменты - полезная опция для кемпинга или выездных работ. Благодаря универсальности, современному дизайну и мощному гибридному силовому агрегату, Nissan Frontier Pro PHEV может стать одной из самых интересных новинок в сегменте среднеразмерных пикапов - не только в Китае, но и на глобальном рынке.