Гибридный седан за 26 700 долларов стал бестселлером в Китае

Как пишет китайский сайт CarNewsChina, Lynk & Co 10 EM-P - это гибридный вариант с подзарядкой от сети ранее выпущенного электрического седана Z10. На китайском рынке модель дебютировала 11 августа и уже получила почти 13 000 предварительных заказов за 24 часа. Появление версии PHEV была вызвана провальными продажами электрической модели, которая получила лишь 2752 владельца в первой половине 2025 года. Новинка полностью дублирует дизайн электромобиля и имеет выдвижные дверные ручки, наклонную линию крыши и контрастную окраску с 6 доступными цветами.

Lynk & Co 10 EM-P - это большой автомобиль, базирующийся на платформе CMA Evo и имеет 5050/1966/1487 мм в длину, ширину, высоту соответственно и колесную базу в 3005 мм. Он оснащен колесами R19 или R21. Шасси автомобиля использует двойную поперечную подвеску на передней оси и пятирычажную независимую подвеску сзади с технологией непрерывной регулировки амортизации. Салон авто богат на опции и доступен в 4 оттенках: золотисто-черном, черном, белом и оранжевом.

Центральная консоль этого седана имеет 15,4-дюймовый плавающий экран и 12,6-дюймовую цифровую панель приборов, дополненную 25,6-дюймовым проекционным дисплеем. Lynk & Co 10 EM-P доступен с 23 динамиками Harman-Kardon мощностью 1600 Вт. Хотя новинка является пятиместным седан, представители бренда предпочитают позиционировать эту модель как седан с четырьмя VIP-местами. Левое и правое сиденья второго ряда автомобиля оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа.

Для пассажира заднего правого ряда есть складной столик, который выдерживает вес до 15 кг. Lynk & Co 10 EM-P стандартно оснащен системой помощи водителю G-Pilot H7. Она использует LiDAR на крыше и 28 других датчиков, таких как высокоточные камеры и радары миллиметрового диапазона. Авто оснащено гибридной установкой на базе 1,5-литрового турбомотора на 161 л.с., работающий в паре с трехступенчатой коробкой передач DHT Evo с двумя интегрированными электродвигателями и отдельным мотором на задней оси.

Общая мощность гибридной системы составляет 390 кВт (523 л.с.) и 755 Нм крутящего момента. Седан также получил LFP-батарею на 18,4 кВт-ч, что обеспечивает до 100 км запаса хода на электротяге. Покупателям также доступна более крупная батарея на 38,2 кВт-ч с диапазоном до 192 км. Компания говорит, что расход топлива в смешанном цикле с разряженным аккумулятором составляет 4,2 литра на 100 км.

Благодаря 60-литровому топливному баку авто может проехать до 1400 км. Lynk & Co 10 EM-P с меньшим аккумулятором разгоняется от нуля до сотни за 5,9 секунды, а с большим – за 5,1 секунды. Водителям доступны четыре режима движения: смешанный, полностью электрический, Performance и Snow. Стоимость авто в базовой версии начинается от 92 000 юаней (26 720 долларов) и достигает 222 000 юаней ($30 880) за топовое исполнение Lynk & Co 10 EM-P 240 Ultra Sport.