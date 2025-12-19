Новый Toyota Aygo X уже доступен в Европе: гибридная революция в сегменте городских авто

Aygo X был полностью разработан в Европе и с момента запуска в 2022 году стал настоящим хитом - его доля в сегменте уже достигла около 20%. Теперь модель выходит на новый уровень, отвечая требованиям городов будущего. Главная новость - Aygo X стал полноценным гибридом. Силовой агрегат позаимствован у Toyota Yaris и Yaris Cross и построен вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя, который полностью заменил предыдущий 1,0-литровый мотор.

Суммарная мощность гибридной системы выросла на 44 л.с. и теперь составляет 116 л.с., что существенно улучшило динамику и ощущения за рулем. При этом Aygo X демонстрирует самые низкие выбросы CO₂ среди всех автомобилей без подзарядки от сети - всего 85 г/км по циклу WLTP. Для города это означает больше электрического движения, тишину в пробках и полное соответствие зонам с низкими выбросами.

Обновленный дизайн: еще больше характера

Aygo X получил полностью новую переднюю часть, которая подчеркивает его кроссоверную идентичность. Трехмерная черная решетка радиатора с фирменной двойной трапецией Toyota, увеличенный передний свес и массивные колесные арки формируют более “взрослый” и уверенный вид.

Модель предлагается с 17- или 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а новая концепция цветов добавляет индивидуальности. В палитру входят оттенки корицы, жасмина, эстрагона и лаванды, доступны в комплектациях Mid+ и High. Для них также предлагается двухцветная окраска с черной крышей.

Интерьер: компактный, но продуманный

Несмотря на компактные размеры, салон Aygo X остается просторным и функциональным. Высокая посадка обеспечивает хорошую обзорность, а четыре пассажира могут путешествовать с комфортом. Объем багажника - 231 литр, что является одним из лучших показателей в классе.

Среди ключевых обновлений - 7-дюймовая цифровая панель приборов, новая центральная консоль с электронным стояночным тормозом, два USB-C порта уже в базе и доступное беспроводное зарядное устройство для смартфона. В топовых версиях появляются материалы SakuraTouch®, мраморная отделка и премиальная аудиосистема JBL с большим сабвуфером.

Тише, более шустрый и приятный в городе

Aygo X построен на платформе GA-B архитектуры TNGA, что обеспечивает низкий центр тяжести и высокую жесткость кузова. Обновленные подвеска, руль и тормоза (теперь дисковые на всех колесах) сделали автомобиль еще более маневренным - радиус разворота менее 5 метров. Гибридная силовая установка не только улучшает ускорение, но и делает движение более спокойным. Дополнительные материалы шумоизоляции, обновленный выхлоп и более толстые стекла в старших комплектациях снизили уровень шума, особенно при движении в электрическом режиме.

Aygo X GR SPORT: спорт в компактном формате

Впервые для Aygo X появилась версия GR SPORT, вдохновленная победами TOYOTA GAZOO Racing. Она базируется на комплектации High, но получает спортивные настройки подвески, новый стабилизатор и более острые реакции руля. Внешне GR SPORT легко узнать по двухцветному кузову в оттенке “горчица”, черным капотом, глянцевой решеткой с G-образным узором и эксклюзивными 18-дюймовыми дисками. В салоне - спортивные сиденья с материалами SakuraTouch® и Dinamica и логотипы GR.

Безопасность и цифровые помощники

Новый Aygo X оснащен обновленным комплексом Toyota Safety Sense, который включает усовершенствованное экстренное торможение, удержание полосы движения, адаптивный круиз-контроль и расширенное распознавание дорожных знаков. Гибридные функции, такие как Predictive Efficient Drive и расширенная рекуперация, помогают оптимизировать работу силовой установки и сделать управление еще более плавным и экономным.

Меньший углеродный след - без компромиссов

Toyota оценивает, что углеродный след нового Aygo X уменьшился на 18% по сравнению с предыдущим поколением. Этого удалось достичь не только благодаря гибридной силовой установке, но и использованию новых материалов, переработанного пластика и экологичных производственных процессов. В частности, материал SakuraTouch® уменьшает выбросы CO₂ при производстве до 95% по сравнению с натуральной кожей, а завод в Колине работает с использованием возобновляемой электроэнергии.

Aygo X как часть большой гибридной истории Toyota

С выходом гибридного Aygo X вся европейская линейка Toyota стала электрифицированной - от самого маленького сегмента A до больших внедорожников. Это еще один шаг бренда к мобильности с низким уровнем выбросов, без отказа от удобства и удовольствия от вождения.