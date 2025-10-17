Новый Toyota RAV4 выходит на европейский рынок в 2026 году

Как сообщает Motor.es, кроссовер дебютирует исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. В переднеприводной конфигурации мощность составляет 183 лошадиных сил, а цена стартует с 45 200 евро. Полноприводная версия мощностью 191 л.с. стоит от 47 700 евро.

В 2026 году гамму дополнят плагин-гибриды. Для покупателей предложат два варианта: переднеприводный на 268 л.с. и полноприводный на 304 л.с. Благодаря батарее емкостью 22,7 кВт-ч они смогут преодолевать до 100 километров только на электротяге. Интересно, что Toyota существенно расширила стандартную комплектацию: теперь даже начальные версии имеют 18-дюймовые легкосплавные диски, два 12-дюймовых дисплея в салоне, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник с камерой и полный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.

Для тех, кто хочет больше динамики, подготовлена спортивная модификация GR Sport, доступная только с полным приводом. Ее стоимость стартует с 55 700 евро, а оснащение включает 20-дюймовые диски, кожаный салон, аудиосистему JBL, обзорные камеры по кругу, электроприводы сидений и багажных дверей, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, а также обогрев руля.

Если сравнивать новый RAV4 с предыдущей, пятой генерацией, которая продавалась в Европе до рестайлинга 2023 года, то стоит отметить, что тогдашний гибридный вариант с передним приводом стоил в среднем от 38 до 40 тысяч евро, а полноприводная версия - около 42–43,5 тысяч.

Даже плагин-гибрид того поколения стартовал с отметки примерно 53 тысячи. Таким образом, шестое поколение стало дороже примерно на 5–7 тысяч евро в зависимости от комплектации. В то же время Toyota фактически перевела прежние опции в стандартное оснащение, поэтому модель не только подорожала, но и поднялась на полшага ближе к премиальным конкурентам вроде Lexus NX.