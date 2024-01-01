Новый внедорожник Zeekr такой же роскошный, как и Rolls Royce Cullinan, хотя стоит как BMW X5

Как отмечает Carscoops, новинку представят на Шанхайском автосалоне уже на этой неделе. Новый Zeekr 9X имеет серебристую отделку стоек, большую решетку радиатора и задние фонари, подобные моделям Range Rover.

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Фотографий салона нет, но инсайдеры предполагают, что кроссовер может позаимствовать интерьер минивэна 009. Также пока нет деталей относительно силового агрегата Zeekr 9X.

На кадрах заметно, что модель имеет две отдельные выхлопные трубы, которые намекают на наличие плагин-гибридной силовой установки. Несмотря на это, автопроизводитель обещает производительность на уровне 3 секунд до 100 км/ч и стоимость от ¥500 тыс. ($68 000) до ¥1 млн ($136 000). Для понимания, сейчас в Китае по такой цене продается новый BMW X5.