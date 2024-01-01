Укр
Ру

Новый внедорожник Zeekr такой же роскошный, как и Rolls Royce Cullinan, хотя стоит как BMW X5

Компания Zeekr поделилась первыми официальными фотографиями своего роскошного трехрядного внедорожника 9X. Новинка является конкурентом Rolls Royce Cullinan и, вероятно, будет предлагаться в плагин-гибридном исполнении, хотя автопроизводитель не раскрыл подробностей о силовой установке.
Zeekr показал конкурента Rolls Royce Cullinan по цене BMW X5 - Auto24

ФОТО: Zeekr|

Zeekr 9X

Даниил Северенчук
logo23 апреля, 10:20
logo0
logo0 мин

Как отмечает Carscoops, новинку представят на Шанхайском автосалоне уже на этой неделе. Новый Zeekr 9X имеет серебристую отделку стоек, большую решетку радиатора и задние фонари, подобные моделям Range Rover.

Читайте также: Представлен позолоченный Zeekr 009: какая цена

Фотографий салона нет, но инсайдеры предполагают, что кроссовер может позаимствовать интерьер минивэна 009. Также пока нет деталей относительно силового агрегата Zeekr 9X.

На кадрах заметно, что модель имеет две отдельные выхлопные трубы, которые намекают на наличие плагин-гибридной силовой установки. Несмотря на это, автопроизводитель обещает производительность на уровне 3 секунд до 100 км/ч и стоимость от ¥500 тыс. ($68 000) до ¥1 млн ($136 000). Для понимания, сейчас в Китае по такой цене продается новый BMW X5.

#Главные новости #Zeekr #Фото #Новости #Aвтоновинки