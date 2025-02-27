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Новый Volkswagen ID4 в Китае теперь стоит менее 20 тысяч долларов в Китае

SAIC-Volkswagen снизил цену на электрический кроссовер ID.4 X в Китае до 139 900 юаней (19 200 долларов). Вероятно, после этого популярность VW ID.4 в Украине возрастет еще больше.
Volkswagen снизил стоимость ID.4 в Китае до менее чем 20 тысяч долларов - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

Volkswagen ID.4 X

Даниил Северенчук
logo28 февраля, 16:10
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Как сообщает CarNewsChina, теперь электромобиль продается почти на 30% дешевле, чем его начальная цена в 2021 году – 193 900 юаней (26 700 долларов). Как известно, немецкий автопроизводитель имеет два совместных предприятия SAIC-VW и FAW-VW.

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Большинство моделей производятся и продаются обоими совместными предприятиями, поэтому, чтобы отличить их, совместное предприятие SAIC имеет X под названием, а FAW - Crozz. В случае с ID.4 Crozz снижение цены состоялось в начале месяца.

Сообщается, что Volkswagen хочет, чтобы его партнеры по совместным предприятиям конкурировали. Подразделение SAIC немного успешнее, чем предприятие с FAW, из-за производства ID.3, но когда дело доходит до ID.4, в прошлом году FAW превзошел SAIC.

Базовый ID.4 X Smart стоимостью 19 200 долларов обладает батареей емкостью 52,8 кВт-ч и запас хода в 425 км по CLTC. Единственный электромотор на задней оси выдает 125 кВт (170 л.с.) и 310 Нм крутящего момента.

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В то же время комплектация Smart Longe Range имеет больший аккумулятор на 80,2 кВт-ч и сможет преодолеть до 601 километра. Она также имеет один электромотор на задней оси мощностью в 170 кВт (228 л.с.) с таким же крутящим моментом. Цена этого уровня оснащения также снизилась до 24 200 долларов.

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