Новый Volvo EX60 хочет доказать, что электромобиль лучше, чем бензиновый автомобиль

Для Volvo это первый шаг в крупнейший в мире сегмент электромобилей, что открывает компании путь к значительному росту и усилению рыночных позиций. Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон подчеркивает, что EX60 символизирует новое начало как для марки, так и для владельцев, сообщает Auto24.

По его словам, этот автомобиль устраняет ключевые барьеры перехода на электротягу и демонстрирует потенциал Volvo благодаря новой архитектуре, мегалиття, интеграции батарей в кузов и использованию центральных вычислительных систем.

Запас хода и зарядка без компромиссов

Одним из главных преимуществ Volvo EX60 стал запас хода до 810 километров на одном заряде в полноприводной версии. Это лучший показатель в классе, который позволяет модели не только опережать другие электрические Volvo, но и устанавливать новый ориентир для конкурентов. Даже короткая остановка во время путешествия перестает быть проблемой, ведь EX60 способен зарядить до 340 километров пробега всего за десять минут на скоростной зарядной станции мощностью 400 кВт.

Автомобиль доступен с несколькими вариантами силовых установок. Топовая версия P12 AWD предлагает максимальный запас хода и мощность в 680 л.с., тогда как P10 AWD и заднеприводный P6 обеспечивают баланс между дальностью поездок и доступностью и имеют 510 и 380 “лошадей” и запас хода в 550 и 560 километров соответственно.

Кроме того, EX60 в топовом исполнении способен достигать первой сотни всего за 3,8 секунды. Все модификации сопровождаются 10-летней гарантией на батарею, что подчеркивает уверенность Volvo в собственных технологиях.

Новая платформа и экологический подход

EX60 построен на совершенно новой платформе SPA3, разработанной специально для электромобилей Volvo. В ее основе лежит центральная система HuginCore, которая отвечает за вычисления, масштабируемость и эффективность. Использование технологии Cell to body, электродвигателей нового поколения и легких аккумуляторов позволило не только увеличить запас хода, но и уменьшить массу автомобиля.

Благодаря этому Volvo EX60 имеет самый низкий углеродный след среди всех электрических моделей бренда, сравнявшись по этому показателю с компактным EX30. Это делает новинку одним из самых экологически ответственных выборов в классе.

Скандинавский дизайн и пространство для жизни

Во внешности EX60 классические принципы скандинавского дизайна адаптированы к электрической эпохе. Обтекаемый силуэт с низкой передней частью, наклонной линией крыши и зауженными боками обеспечивает коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26, что непосредственно влияет на эффективность.

Внутри автомобиль предлагает просторный салон с плоским полом и большим багажником, ориентирован на семейные путешествия и ежедневное использование. Для ценителей качественного звука EX60 оснащен аудиосистемой Bowers & Wilkins с 28 динамиками, включая динамики в подголовниках. Впервые для Volvo автомобиль получил предустановленный Apple Music с поддержкой Dolby Atmos.

Интеллектуальный автомобиль нового поколения

Volvo EX60 позиционируется как самая интеллектуальная модель бренда на сегодняшний день. Автомобиль работает на обновленной версии HuginCore и сочетает собственные разработки Volvo с технологиями Google, NVIDIA и Qualcomm. Ключевой новацией стал дебют Gemini - ИИ-ассистента от Google, который позволяет общаться с автомобилем на естественном языке без запоминания команд.

Информационно-развлекательная система отличается быстрой работой, мгновенной реакцией экранов и улучшенным распознаванием голоса. Интерфейс обеспечивает легкий доступ к основным функциям и создает ощущение полной цифровой гармонии.

Безопасность как фундамент

EX60 полностью соответствует философии Volvo Cars в отношении безопасности, превосходя действующие регуляторные требования. Благодаря сети датчиков и центральной вычислительной системе автомобиль постоянно анализирует окружающую среду. Одной из ключевых инноваций стал мультиадаптивный ремень безопасности, который персонализирует защиту переднего пассажира в зависимости от ситуации.

Каркас кузова и современные системы удержания дополняют комплексный подход к защите водителя и пассажиров. EX60 рассчитан на постоянное развитие и будет получать регулярные обновления по воздуху, что позволит ему становиться лучше со временем.

EX60 Cross Country для тех, кто хочет больше

Вместе со стандартным EX60 Volvo представила и версию Cross Country, которая переносит фирменную концепцию бренда в электрическую эру. Этот вариант получил увеличенный клиренс, уникальные дизайнерские акценты и специальные колеса.

Cross Country на 20 миллиметров выше стандартного EX60, а пневматическая подвеска позволяет дополнительно изменять высоту кузова в зависимости от условий движения. Версия Cross Country доступна с полноприводными силовыми установками P10 AWD и P12 AWD и уже открыта для предварительных заказов на отдельных европейских рынках.

Когда ждать в Украине

Новый электрический Volvo EX60 будет доступен для заказа в Украине с марта 2026 года в официальных дилерских центрах. Производство стартует весной на заводе Volvo Cars в Швеции, а первые поставки клиентам запланированы на лето.