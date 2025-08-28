Новый Xpeng P7 стоит в Китае более 30 тысяч долларов, но получил 10 тысяч заказов за 7 минут

Как пишет CarNewsChina, новый P7 можно узнать по светодиодной ленте и логотипу бренда впереди. Также автомобиль имеет активный воздухозаборник в переднем бампере, который можно закрыть для уменьшения сопротивления, а также активный спойлер сзади. Коэффициент сопротивления воздуха электромобиля составляет 0,201.

Подробнее: Новый электрический седан Xpeng получил огромный 87-дюймовый экран в салоне

Xpeng P7 оснащен 20- или 21-дюймовыми колесами. Его размеры составляют 5017/1970/1427 мм в длину, ширину и высоту соответственно, а колесная база - 3008 мм. Версия Xpeng P7 Performance может похвастаться дверью типа “ножницы” и четырехпоршневыми тормозами Brembo. Сзади Xpeng P7 имеет один задний фонарь, состоящий из 220 светодиодных элементов.

Интерьер имеет достаточно минималистичный дизайн с большим центральным экраном диагональю 15,6 дюйма, который может поворачиваться на 15 градусов в обе стороны, и на 10 градусов вверх и вниз. Дополняют его 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и 87-дюймовый проекционный дисплей. В перечень оснащения также входит аудиосистема с 23 динамиками.

Компания говорит, что объем багажника лифтбека составляет 575 литров и до 1929 литров, если сложить спинки сидений. Автомобиль имеет 800-вольтовую архитектуру. Базовый вариант оснащен один электромотором на задней оси мощностью 270 кВт (362 л.с.), тогда как полноприводный вариант может похвастаться комбинированной мощностью до 437 кВт (586 л.с.). Этого достаточно, чтобы время разгона до 100 км/ч составлял 3,7 секунды.

Также интересно: Xpeng представила конкурента Tesla Model Y с запасом хода в 700 км и стоимостью на $10 000 меньше

Покупателям доступны два варианта аккумуляторов: LFP на 74,9 кВт-ч и тройной NMC на 92,2 кВт-ч. Запас хода составляет 702 и 820 км соответственно. Новый Xpeng P7 доступен в четырех комплектациях, а стоимость флагманской модели составляет 391 800 юаней, что эквивалентно 42 190 долларам.