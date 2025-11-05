Новый закон об "исполнительном производстве": что грозит автовладельцам

Верховна Рада приняла в первом чтении законопроект №14005 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию”.

Инициативу, которая имеет целью упростить взыскание долгов с украинских граждан, поддержали 236 народных депутатов. Автором законопроекта выступал депутат от “Слуги народа” Андрей Мотовиловец.

Как будет работать система

Законопроект предусматривает создание электронной системы, соединяющую автоматизированное исполнительное производство с ключевыми государственными реестрами, банками и платежными системами. Также будут расширены полномочия “Единого реестра должников”.

Фактически, если человек попадает в такой реестр все его имущество (включая транспортные средства) попадает в арест и его отчуждение запрещается. По новому закону это будет происходить автоматически. Ранее для того, чтобы транспорт попал под арест нужно было отдельное распоряжение исполнителя.

После внесения человека в этот реестр:

нотариусам будет запрещено проводить любые сделки с недвижимостью - продать, подарить, или заложить квартиру будет запрещено;

банки автоматически будут блокировать все операции и счета;

сервисные центры МВД будут отказывать в регистрации транспортных средств (в том числе через Дію);

государственный исполнитель будет определять способ взыскания долга и оценивать имущество должника.

Если раньше каждое ограничение прописывалось исполнителем в производстве сопоставимо к сумме долга, сейчас, независимо от суммы долга, блокироваться все имущество. Все эти ограничения будут вводиться автоматически - без отдельного решения для каждого действия. Достаточно одного решения о наличии долга, чтобы система начала действовать. Сумма долга при этом значения не имеет.

“При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников ведомственная регистрация (перерегистрация) транспортных средств не осуществляется, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей”, — сказано в законопроекте №14005.

Каждый четвертый – должник

Сейчас в Украине насчитывается более 8 миллионов записей в “Реестре должников”. С момента объявления властями военного положения эта цифра выросла еще на 1,4 миллиона. Больше всего выросло количество долгов за коммунальные услуги (на 30%) и административные штрафы (на 38%). При этом по оценкам на 2025 год, численность населения Украины составляет примерно 31 миллион человек. То есть чисто математически каждый четвертый украинец имеет долги в той или иной форме.