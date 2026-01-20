О водороде в машинах еще не все сказано, но стремлений к этому Европа не проявляет

Тестовое развертывание строительной площадки будущего с нулевым уровнем выбросов состоялось на гравийном заводе в Мюнхене. Как говорится в релизе одного из производителей, там большой фронтальный погрузчик Liebherr загружает самосвалы MAN и Daimler Truck.

Все три машины оснащены водородными двигателями и работают практически без выбросов CO 2 и устанавливают новые стандарты устойчивой логистики строительных площадок. Таким образом производители техники предложили специалистам промышленного, жилищного строительства и дорожникам заглянуть в будущее.

Какую технику привлекли

Совместные усилия различных европейских производителей доказывают, что целенаправленное сотрудничество и использование синергии могут проактивно стимулировать развитие климатически чистых технологий. Все машины являются альтернативой своим дизельным аналогам.

В таком демонстрационном альянсе Liebherr, MAN и Daimler Truck еще не выходили на подиум. Фото: Liebherr

Первый прототип большого фронтального погрузчика Liebherr L 566 H вышел на показ с водородным двигателем Liebherr. Под загрузку щебнем раз за разом заходили грузовик MAN hTGX и опытная машина на базе Mercedes-Benz Arocs от Daimler Truck, которые также имели силовой водородный агрегат.

Сработали экологически чисто

Все три машины успешно выполнили сложные задачи по перемещению земли, гравия и обработки материалов – надежно и с низким уровнем выбросов.

Совместная показательная операция стала возможной благодаря Альянсу водородных двигателей, межотраслевой группе интересов, базирующейся в Карлсруэ (Германия).

Liebherr демонстрирует

Большой фронтальный погрузчик L 566 H впервые вышел на широкую публику на ведущей мировой выставке Bauma 2025. Водородный двигатель особенно впечатляет благодаря своим прочным компонентам, высокой производительности и пригодности для требовательных, тяжелых применений, что делает его особенно привлекательным для техники с длительными рабочими циклами.

"Особенностью этого является то, что наш фронтальный погрузчик можно использовать точно так же, как и обычную дизельную машину. Не нужно специального планирования развертывания, поскольку фронтальный погрузчик может работать полную смену и быть снова готовым к работе после быстрой заправки всего за 10-15 минут", – объясняет Ганс Кнапп, руководитель отдела предпроектной разработки и приводных технологий Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH.

Первый прототип большого фронтального погрузчика Liebherr L 566 H с водородным двигателем. Фото: Liebherr

Водородные грузовики будут в приоритете

MAN показывает пример. Наряду с электрической версией MAN eTGX водородная модель MAN hTGX является второй альтернативой MAN с нулевым уровнем выбросов. Она уже доступна для заказа и производится небольшой серией.

"Характеристики движения двигателя сопоставимы с дизельным двигателем. Мы также имеем соответствующие вспомогательные системы и функции автоматической коробки передач, как и в обычном дизельном автомобиле", – объясняет Питер Альбрехт, старший менеджер по проектированию транспортных средств и внешних двигателей в MAN Truck & Bus SE.

Под загрузку стали самосвалы MAN hTGX с водородным силовым агрегатом (вверху) и в ожидании загрузки щебнем пилотная водородная модель Mercedes-Benz Arocs (внизу). Фото: Liebherr

Daimler Truck также представлена на гравийном заводе строительной машиной на водородном двигателе. Это пока опытная модель, но уже с перспективой.

"Наш опытный автомобиль на базе Mercedes-Benz Arocs также работает тише, чем его дизельный аналог и подчеркивает перспективную гибкость использования водородного двигателя", – комментирует Мирко Конитц, ведущий инженер H2 ICE в Daimler Truck AG.

Со взглядом в завтрашний день

Испытательный запуск на гравийном заводе показывает, что строительные площадки с низким уровнем выбросов не является далекой мечтой, а уже возможны сегодня. Европейские производители Liebherr, MAN, Daimler Truck и Hydrogen Engine Alliance это уже доказали своим показом.