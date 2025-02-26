Обновленная Tesla Model Y Juniper продается в Китае вдвое дешевле, чем в США

Как сообщает CarNewsChina, производство Model Y Juniper в Китае началось 17 февраля, а уже через девять дней новинка дебютировала на рынке. Сначала поставки электрокросовера должны были начаться в марте, однако Tesla Shanghai Gigafactory сумела раньше начать серийное производство обновленного внедорожника.

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Интересно, что сначала новинка доступна в версии Launch Edition, что будет в продаже только до 28 февраля. Покупатели Model Y Launch Edition получат дополнительную гарантию на два года или 40000 км пробега. Стоимость автомобиля будет колебаться от 263 500 до 303 500 юаней, что эквивалентно от 36350 до 41875 долларов в зависимости от комплектации.

Tesla Model Y Juniper имеет 400-вольтовую архитектуру. Автомобиль начального уровня оснащения имеет один электромотор на задней оси мощностью 220 кВт (295 л.с.) и батареей емкостью 62, 5 кВт-ч. В таком исполнении разгон до сотни составляет 5, 9 секунды, а запас хода 593 км по циклу CLTC.

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Топовая версия Model Y AWD обладает электромоторами мощностью 194 кВт (260 л.с.) на задней оси и 137 кВт (184 л.с.) на передней оси. Общая мощность трансмиссии составляет 444 лошадиных сил. Батарея имеет емкость в 78, 4 кВт-ч и обеспечивает 719 км на одном заряде (CLTC).