Обновленная Toyota Corolla Cross дебютировала в Украине: какая цена

Компания Toyota отмечает, что дизайн обновленной Corolla Cross был создан с учетом предпочтений европейских покупателей. Автомобиль получил новую решетку радиатора с сотовым узором и обновленные фары, что теперь имеют систему адаптивного дальнего света.

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Светодиод на центральном фонаре и внутренней линзе равномерно освещает всю дорожную поверхность, также создавая эффектный внешний вид. Обновленные задние фонари получили ребристую поверхность, что улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. Узнаваемости кроссоверу также добавляют уникальные 18-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне внимание водителя будет привлекать 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,5-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также Corolla Cross получил новую ручку селектора передач, центральную консоль с местом для смартфона и беспроводной зарядкой и подстаканниками. Улучшенное освещение салона и подогрев руля и сидений доступны в комплектациях высшего уровня.

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Toyota говорит, что шумоизоляцию кроссовер было улучшено для комфорта пассажиров, а в дорогих комплектациях установлен новый трехслойный звукоизолятор моторного отсека, который эффективно приглушает звук работы двигателя. Toyota Corolla Cross доступна в Украине только в версии Hybrid 200 на базе 2,0-литрового двигателя. Стоимость автомобиля начинается от 1 549 010 гривен.