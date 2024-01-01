Обновленная Toyota GR Corolla получила автоматическую коробку от GR Yaris

Как передает Carscoops, самым существенным обновлением является введение восьмиступенчатой автоматической коробки передач Gazoo Racing Direct Automatic Transmission (DAT). Трансмиссия имеет специальный охладитель, а передаточные числа почти идентичны стандартной шестиступенчатой “механики”.

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Мощность 1,6-литрового двигателя в 300 лошадиных сил осталась неизменной, однако крутящий момент вырос с 370 до 400 Нм. Toyota не раскрывает время разгона до 100 км/ч, но известно, что новая автоматическая КПП имеет систему Launch Control, которая улучшает этот показатель.

Инженеры японского автопроизводителя также доработали подвеску. Они добавили новые пружины, чтобы уменьшить подъем внутреннего колеса во время резких маневров, а также модифицировали задние и стабилизаторы. Точка крепления продольного рычага была перемещена, чтобы уменьшить приседание во время ускорения.

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Кроме этого, на передний и задний дифференциалы повышенного трения Torsen (LSD) будут стандартными для всех моделей 2025 года независимо от уровня оснащения. Дизайнеры несколько изменили передний бампер и воздухозаборники, для лучшего охлаждения системы. В США модель будет доступна в трех версиях: GR Corolla Core, GR Corolla Premium и GR Corolla Premium Plus. Их стоимость пока неизвестна.