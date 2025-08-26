Обновленные Peugeot 308 и 308 SW сохранили дизель и доступны также в гибридных и электрической версиях

Текущий Peugeot 308 впервые был представлен в 2021 году, представляя эволюцию стилистического языка французского бренда. Четыре года спустя компания презентует обновления в середине жизненного цикла модели, чтобы сделать ее еще более привлекательной для покупателей.

Читайте также: Peugeot 3008 теперь доступен в Украине с новым двигателем

Дизайнеры французского автопроизводителя придали модели уникальную черту – тонких светодиодных элементов над решеткой радиатора, которые элегантно заменяют популярное решение со световой полосой. Оптика также претерпела изменения. Базовая версия оснащена светодиодными фарами, тогда как высшие комплектации имеют матричную технологию.

Еще одной изюминкой является подсвеченная эмблема, которая, вероятно, вскоре появится во всех моделях бренда. Передний бампер также имеет пару воздухозаборников, которые, по словам компании, направляют воздух к колесным аркам и улучшают аэродинамику. Профиль почти не изменился, но Peugeot 308 теперь предлагается с новыми 17- или 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Также полезно: Тест-драйв Peugeot 3008: кардинальные изменения

Задняя часть также осталась неизменной, а бампер лишился хромированных вставок, тогда как задние фонари теперь имеют более изысканные светодиодные “когти” для всех комплектаций, которые ранее были доступны только для моделей GT. В салоне появились новая графика для 10-дюймового дисплея и цифровой панели приборов.

Перечень оснащения может включать обивку из алькантары в высших комплектациях, аудиосистему Focal Premium Hi-Fi с 10 динамиками, восьмицветную атмосферную подсветку и сиденья с массажем. Компания говорит, что универсал 308 SW имеет объем багажника от 598 до 1487 литров. Модель предлагается в полностью электрической версии, а также в мягкой гибридной, плагин-гибридной и классическим дизельным двигателем.

Также интересно: В Тернополе открыли дворец для французских авто

Полностью электрическая версия имеет двигатель мощностью 115 кВт (156 л.с.) с крутящим моментом в 270 Нм, батарею на 55,4 кВт-ч, 400-вольтовую архитектуру и запас хода до 450 км. Максимальная мощность зарядки до 100 кВт. Peugeot говорит, что батарею можно зарядить с 20% до 80% всего за 32 минуты. Плагин-гибрид может преодолеть на электротяге до 85 километров.

Его силовая установка сочетает электродвигатель мощностью 92 кВт (125 л.с.) с бензиновым 1,6-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем 150 “лошадей”, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением, а также батарею на 17,2 кВт-ч. Суммарная мощность гибрида достигает 195 лошадиных сил.

Мягкий гибрид создан на базе бензинового 1,2-литрового двигателя в паре с 6-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением со встроенным электромотором. Он отличается расходом горючего на уровне 4,7 литров на 100 километров. Общая мощность составляет 145 лошадиных сил. Напоследок, для ценителей классики есть также дизельный агрегат.

Читайте также: Рынок трехрядных кроссоверов в Украине пополнился новым Peugeot 5008: какая цена

Это знакомый четырехцилиндровый 1,5-литровый турбодизель BlueHDi на 130 л.с., работающий в паре с надежной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. Ожидается, что обновленный Peugeot 308 поступит к дилерам в Европе уже в начале осени. Стоимость комплектаций будет объявлена позже.