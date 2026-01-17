Обновленные Zeekr 007 и 7GT получат 900-вольтовую архитектуру и новую электронику

Главной технической новинкой станет переход на электросистему с напряжением 900 В, информирует Auto24, ссылаясь на данные CarNewsChina. Простыми словами, это позволит электромобилям заряжаться быстрее и эффективнее, особенно на мощных скоростных станциях.

Читайте также: Zeekr выводит 7 GT на европейский рынок: в каких странах его можно приобрести

Кроме этого, такая архитектура открывает возможность повышения пиковой отдачи электродвигателей. Хотя Zeekr пока не подтвердил изменение мощности официально, подобные системы обычно используют именно для этого.

Новый “мозг” от Nvidia

Еще одним важным апгрейдом станет переход на новый процессор Nvidia Drive Thor-U. Он заменит пару нынешних чипов Nvidia Orin X и будет иметь вычислительную мощность до 700 TOPS - это значительный скачок вперед для электроники автомобиля.

Zeekr 7GT

Благодаря новому “железу” Zeekr 007 и 7GT получат систему помощи водителю G-ASD, которую Geely представила на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Она позволяет автомобилю ориентироваться в сложных сценариях, например, ездить между этажами подземных паркингов, проходить кольцевые развязки и распознавать шлагбаумы на трассах и стоянках.

Также интересно: Zeekr подтвердил разработку нового флагмана в сегменте PHEV

От Model 3 к собственной идентичности

Седан Zeekr 007 дебютировал в конце 2023 года как премиальный электромобиль, ориентированный на покупателей Tesla Model 3. Весной 2025-го линейку расширили универсалом под названием 007 GT, который за пределами Китая продается как Zeekr 7GT. Обновление 2026 года должно укрепить позиции обеих моделей в сегменте, сделав их более технологичными и конкурентными.

Седан Zeekr 007

Основные характеристики Zeekr 007

Седан Zeekr 007 имеет длину 4865 мм, ширину 1900 мм и высоту 1448 мм, а колесная база составляет 2928 мм. Базовая версия оснащается аккумулятором на 75 кВт-ч, которого хватает до 688 км хода по китайскому циклу CLTC. Более дорогой вариант получает батарею на 100 кВт-ч с запасом хода до 870 км. Заднеприводная версия развивает 416 л.с., а полноприводная - до 637 лошадиных сил. Цены в Китае колеблются от 209 900 до 299 900 юаней ($30 130-$43 500).

Читайте также: Нежно-розовый Zeekr 007 GT можно заказать без доплаты за цвет

Что предлагает Zeekr 7GT

Универсал Zeekr 7GT имеет почти те же габариты, но чуть более высокий кузов и пневматическую подвеску. Для него также доступны батареи на 75 и 100 кВт-ч с запасом хода от 585 до 825 км соответственно. Мощность версий в Китае идентична седану, а цены стартуют с 202 900 юаней и доходят до 262 900 юаней (от 29 125 до 37 740 долларов).