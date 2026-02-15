Обновленный BYD Yuan Plus получил больше мощности и запас хода 510 километров

ФОТО: BYD|
BYD Yuan Plus
Китайский автопроизводитель BYD обновил свой электрический кроссовер BYD ATTO 3, который дебютировал в Европе еще в 2022 году. Теперь версия EVO получила больше пространства, больше мощности и более современную электронику. О старте заказов сообщает сама компания.
Зарядка за 25 минут
Главное техническое изменение - переход на платформу e-Platform 3.0 с 800-вольтовой архитектурой.
Батарея LFP (литий-железо-фосфатная) теперь имеет емкость 74,8 кВт-ч и поддерживает быструю DC-зарядку мощностью до 220 кВт. Заявлено, что с 10% до 80% аккумулятор можно зарядить за 25 минут.
Максимальный запас хода - до 510 км в версии с задним приводом. Полноприводная модификация проезжает до 470 км на одном заряде.
От переднего к заднему приводу
Обновленный ATTO 3 отказался от переднего привода. Теперь покупатели могут выбрать либо заднеприводную версию Design, либо полноприводную Excellence.
Задний привод выдает 309 л.с. и 380 Н-м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.
Полный привод - это уже 443 л.с. и 560 Н-м. Такой кроссовер ускоряется до 100 км/ч примерно за 3,9 секунды - фактически уровень спортивных авто.
По динамике модель уже напрямую конкурирует с Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.
Больше пространства и новый frunk
Внешние габариты почти не изменились, однако практичность выросла. Объем багажника увеличен до 490 литров, а со сложенными сиденьями - до 1 360 литров.
Дополнительно появился передний багажник на 101 литр.
Салон стал просторнее благодаря переносу селектора передач на рулевую колонку. Водитель получает новую 8,8-дюймовую цифровую панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран с навигацией Google Maps.
Версия Excellence оснащается проекционным дисплеем, подогревом передних и задних сидений и панорамной крышей.
Безопасность и технологии
ATTO 3 EVO получил конструкцию Cell-to-Body, где элементы батареи интегрированы в структуру кузова.
В стандарте - семь подушек безопасности и широкий набор систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль "слепых зон", предупреждение о перекрестном движении и распознавание дорожных знаков.
Кроссовер способен буксировать до 1 500 кг - показатель, который BYD называет одним из лучших в классе.
Гарантия и старт продаж
Заказы уже открыты в Европе. Первые клиенты получат автомобили этой весной.
BYD предлагает шесть лет гарантии на авто и восемь лет или до 250 тысяч километров на батарею.
Обновленный ATTO 3 EVO демонстрирует амбиции бренда закрепиться в сегменте массовых электрических SUV. После нескольких лет активной экспансии китайский производитель переходит от стратегии "дешевле" к стратегии "технологичнее".