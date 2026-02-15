Обновленный BYD Yuan Plus получил больше мощности и запас хода 510 километров

Китайский автопроизводитель BYD обновил свой электрический кроссовер BYD ATTO 3, который дебютировал в Европе еще в 2022 году. Теперь версия EVO получила больше пространства, больше мощности и более современную электронику. О старте заказов сообщает сама компания.

Кстати BYD опередил Tesla по количеству проданных автомобилей

Зарядка за 25 минут

Главное техническое изменение - переход на платформу e-Platform 3.0 с 800-вольтовой архитектурой.

Батарея LFP (литий-железо-фосфатная) теперь имеет емкость 74,8 кВт-ч и поддерживает быструю DC-зарядку мощностью до 220 кВт. Заявлено, что с 10% до 80% аккумулятор можно зарядить за 25 минут.

Максимальный запас хода - до 510 км в версии с задним приводом. Полноприводная модификация проезжает до 470 км на одном заряде.

От переднего к заднему приводу

Обновленный ATTO 3 отказался от переднего привода. Теперь покупатели могут выбрать либо заднеприводную версию Design, либо полноприводную Excellence.

Задний привод выдает 309 л.с. и 380 Н-м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Полный привод - это уже 443 л.с. и 560 Н-м. Такой кроссовер ускоряется до 100 км/ч примерно за 3,9 секунды - фактически уровень спортивных авто.

По динамике модель уже напрямую конкурирует с Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

Больше пространства и новый frunk

Внешние габариты почти не изменились, однако практичность выросла. Объем багажника увеличен до 490 литров, а со сложенными сиденьями - до 1 360 литров.

Дополнительно появился передний багажник на 101 литр.

Салон стал просторнее благодаря переносу селектора передач на рулевую колонку. Водитель получает новую 8,8-дюймовую цифровую панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран с навигацией Google Maps.

Версия Excellence оснащается проекционным дисплеем, подогревом передних и задних сидений и панорамной крышей.

Безопасность и технологии

ATTO 3 EVO получил конструкцию Cell-to-Body, где элементы батареи интегрированы в структуру кузова.

В стандарте - семь подушек безопасности и широкий набор систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль "слепых зон", предупреждение о перекрестном движении и распознавание дорожных знаков.

Кроссовер способен буксировать до 1 500 кг - показатель, который BYD называет одним из лучших в классе.

Также интересно BYD готовит электрический кроссовер нового класса

Гарантия и старт продаж

Заказы уже открыты в Европе. Первые клиенты получат автомобили этой весной.

BYD предлагает шесть лет гарантии на авто и восемь лет или до 250 тысяч километров на батарею.

Обновленный ATTO 3 EVO демонстрирует амбиции бренда закрепиться в сегменте массовых электрических SUV. После нескольких лет активной экспансии китайский производитель переходит от стратегии "дешевле" к стратегии "технологичнее".