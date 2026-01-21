Обновленный Kia Niro почти не отличить от электромобиля: как изменился популярный кроссовер

Дизайнеры явно ориентировались на актуальную линейку EV, в частности EV3, EV5 и EV9, формируя новое лицо кроссовера, сообщает Auto24. Передняя часть стала более вертикальной, а традиционная решетка радиатора фактически исчезла из поля зрения, ведь ее роль визуально нивелирована полосой между фарами. Дневные ходовые огни получили характерную для электромобилей Kia форму рычагов, что еще сильнее стирает грань между бензиновым и электрическим Niro.

Читайте также: Kia представила свой самый маленький электрокроссовер EV2 с причудливым квадратным дизайном: фото

Переработанная задняя часть

Изменения в профиле кузова минимальны, хотя корма выглядит значительно современнее. Кроссовер получил новую крышку багажника с более чистыми линиями, а номерной знак теперь размещен на заднем бампере, как у большинства новых моделей бренда.

Светотехника сохранила знакомый мотив, но дополнена черной декоративной панелью, визуально объединяющей фонари. Завершают образ новые 18 дюймовые колесные диски, которые добавляют автомобилю более уверенного вида.

Также интересно: Kia показала интересный универсал K4, который вскоре будет продаваться в Европе: фото

Обновление интерьера

Внутри Niro также сделал шаг в сторону электрических моделей Kia. Верхняя часть передней панели переработана и получила объединенный блок из двух 12,3-дюймовых дисплеев. Такое решение уже хорошо знакомо по электромобилям серии EV и обновленному Sportage. Центральное место за рулем теперь занимает новый двухспицевый руль, который подчеркивает более технологичный характер салона.

Гибрид или электромобиль

Пока Kia не раскрывает технических подробностей относительно силовых установок обновленного Niro. Компания лишь сообщила, что полная информация о модели 2027 года появится в марте. Сейчас кроссовер предлагается с 1,6-литровым гибридом мощностью 141 л.с., плагин-гибридной версией на 183 лошадиные силы, а также в полностью электрическом исполнении на 204 л.с. с запасом хода около 407 километров по стандарту EPA.

Читайте также: Kia представила новую генерацию кроссовера Seltos - "младшего брата" Sportage: фото, видео

В Kia отмечают, что новый Niro сохраняет свое наследие первого экологического внедорожника бренда и должен сочетать практичность, удобство в повседневном пользовании и дизайн, который соответствует свежим трендам.