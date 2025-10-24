Обновленный кроссовер Lynk & Co на базе Volvo XC90 дебютировал в Китае за $33 510

Модель построена на проверенной платформе SPA, которую также использует Volvo XC90, но теперь предлагает только пятиместную компоновку. Это сделано, чтобы избежать конкуренции с новым флагманом бренда - Lynk & Co 900. Обновленный Lynk & Co 09 MHEV получил два новых цвета кузова - фиолетовый и зеленый, дополнившие черный и белый оттенки, пишет CarNewsChina.

Салон теперь доступен в двух вариантах: черно-коричневом и черно-белом. Все сиденья отделаны кожей Nappa, а задний ряд имеет подогрев, вентиляцию и 8-точечный массаж. Пассажирское кресло поддерживает режим невесомости и имеет электрическую подставку для ног длиной 280 мм.

В центре расположен 15,4-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Багажный отсек имеет объем 691 литр, а при сложенных сиденьях - 1522 литра. Габариты автомобиля составляют 5042×1977×1780 мм, колесная база - 2984 мм, а дорожный просвет - 180 мм. Пневмоподвеска не предусмотрена.

Под капотом - знакомый 2,0-литровый двигатель Drive-E от Volvo, который работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность системы составляет 250 л.с., а крутящий момент передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку Aisin на все колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, а максимальная скорость - 215 км/ч. Модель доступна в двух комплектациях - Max и Ultra, цены которых варьируются от 238 800 до 248 800 юаней (33 510–34 910 долларов).

Lynk & Co активно расширяет свою географию - в этом году модель 09 впервые вышла за пределы Китая, стартовав с рынка Казахстана. В 2026-м внедорожник планируют представить и на других мировых рынках, включая Европу. Благодаря мощной платформе, современным технологиям и высокому уровню комфорта, обновленный Lynk & Co 09 MHEV позиционируется как альтернатива Volvo XC90 - но по значительно более доступной цене.