Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross получил версию GR Sport: фото

Узнать новинку можно по новой решеткой радиатора и несколько иными фарами, которые, судя по фото, будут иметь несколько более четкую графику и технологию адаптивного дальнего света. Наиболее заметным изменением является появление светодиодной полосы, но она будет присутствовать только во флагманской комплектации High.

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Задняя часть получила новые задние фонари с характерными “ребрами”, которые, по словам японского автопроизводителя, улучшают аэродинамические характеристики модели. Напоследок, обновленный кроссовер имеет новые 18-дюймовые диски.

В салоне также достаточно изменений. Среди них, в частности, новая центральная консоль, иной селектор КПП, беспроводная зарядка для смартфонов, новый 10,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Компания говорит, что все эти новые элементы улучшают общие впечатления и восприятие от автомобиля.

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Corolla Cross будет предлагаться в комплектации Hybrid 140 или Hybrid 200. Базовый вариант оснащен с 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем в паре с электромотором, которые совместно выдают мощность в 140 л.с., тогда как флагманская версия использует 2,0-литровую гибридную установку на 200 лошадиных сил.

Новая комплектация GR Sport не имеет никаких улучшений силового агрегата и отличается только визуально. Ключевые изменения включают уникальный передний бампер и решетку радиатора с дизайном, подобным GR Corolla.

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Эта версия также имеет 19-дюймовые черные колеса, заниженную на 10 мм подвеску с иной настройкой, а также предлагается в эксклюзивном оттенке Storm Grey. Для большей устойчивости и контроля в зимних условиях в версии GR Sport также предусмотрен режим Snow Extra. Toyota говорит, что обновленный Corolla Cross поступит к дилерам в Европе летом, а версия GR Sport – осенью. Стоимость будет объявлена позже.