Обновленный Peugeot 408 получил еще более привлекательный дизайн: фото

Новый Peugeot 408 мгновенно узнается благодаря обновленной световой подписи. Это первый Peugeot, в котором подсвечивается буквенная надпись бренда на задней части, а спереди - световой щит с логотипом. Фирменные “когти” стали еще более выразительными. Три наклонные светодиодные полосы спереди и сзади формируют единый световой почерк, подчеркивающий ширину кузова и динамичный характер автомобиля.

В версиях GT и GT Exclusive они объединены сплошной светодиодной линией, проходящей по всей ширине задней части. Фары интегрированы максимально аккуратно - два сверхтонких модуля почти незаметны в выключенном состоянии. В комплектациях Allure применяется технология Peugeot Full LED, тогда как GT и GT Exclusive получают матричную оптику Peugeot Matrix LED.

Новый цвет Flare Green, что меняется со светом

Обновленный Peugeot 408 дебютирует в эксклюзивном цвете Flare Green. Он играет оттенками в зависимости от освещения - от ярко-желтого на солнце до насыщенно-зеленого в тени. Этот эффект выгодно подчеркивает сложную пластику кузова, динамичные поверхности и пропорции, делая силуэт еще более скульптурным и выразительным.

Обновленный экстерьер и фирменные колесные диски

Передняя часть автомобиля получила переработанную решетку радиатора и бампер. Сочетание глянцевого и матового черного цвета создает ощущение ширины и визуальной устойчивости. Гибридные и плагин-гибридные версии доступны с фирменными 19-дюймовыми дисками Adakite с геометрическим дизайном, а Plug-in Hybrid GT - с 20-дюймовыми Monolithe. Базовые комплектации теперь стандартно оснащаются 17-дюймовыми легкосплавными колесами.

Интерьер: утонченная изысканность и цифровая эволюция

Салон Peugeot 408 стал еще более технологичным и комфортным. В стандартную комплектацию входит цифровая панель приборов с улучшенной графикой, а в версиях GT Exclusive доступна 3D-визуализация для лучшей читабельности. Материалы отделки вышли на новый уровень: Алькантара, настоящий алюминий и кожа Nappa в топовых версиях формируют атмосферу настоящего премиума.

Ключевым элементом остается фирменный Peugeot i-Cockpit с компактным рулем, 10-дюймовой цифровой панелью приборов и центральным сенсорным экраном, дополненные пятью компактными кнопками i-Toggles для быстрого доступа к основным функциям.

Полная линейка электрифицированных силовых агрегатов

Peugeot 408 предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, мягкой гибридной и плагин-гибридной. Peugeot E-408 - полностью электрическая версия, предлагает мощность 213 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Благодаря батарее NMC емкостью 58,2 кВт-ч запас хода составляет 456 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью до 120 кВт позволяет пополнить заряд с 20 до 80% всего за 30 минут.

Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 сочетает 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивая 240 л.с. и до 85 км хода на электротяге в городе. Аккумулятор на 14,6 кВт-ч заряжается менее чем за 2 часа от настенной станции. Напоследок, Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 (мягкий гибрид), отличается низким расходом топлива (5,0 л/100 км) и до 50% времени в городе может двигаться в электрическом режиме.

Комфорт бизнес-класса и пространство для путешествий

Благодаря колесной базе в 2,79 м обновленный Peugeot 408 предлагает рекордный в линейке бренда пространство для задних пассажиров. Сиденья с сертификацией AGR обеспечивают правильную поддержку спины и доступны с электрорегулировкой, массажем и подогревом. В то же время багажник поражает практичностью и предлагает объем до 536 литров в стандартном состоянии и до 1611 литров со сложенными сиденьями.

Технологии, безопасность и подключенные сервисы

Новый Peugeot 408 получил камеру мониторинга состояния водителя, современные ассистенты помощи и премиальную аудиосистему FOCAL мощностью 690 Вт. Мультимедийные системы Peugeot i-Connect и i-Connect Advanced поддерживают беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, навигацию TomTom, интеграцию с ChatGPT и экосистему сервисов MyPeugeot. Для электрической версии также доступны планировщик маршрутов, предварительный подогрев батареи, функция Plug&Charge и функция V2L (питание внешних устройств от батареи автомобиля).

Сделано во Франции

Новый Peugeot 408 производится во французском Мюлузе. Электрический силовой агрегат E-408 также имеет французское происхождение. Все версии модели подпадают под программу Peugeot Care - с гарантией до 8 лет или 160 000 км, включая аккумулятор для электрической версии.