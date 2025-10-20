Обновленный Zeekr 7X получил 900-вольтную платформу, 784 л.с. и зарядку за 10 минут

Новый 7X построен на высоковольтной платформе 900 В, что позволяет зарядить батарею с 10 до 80% всего за 10 минут. В Китае предлагают три версии - две заднеприводные и одну полноприводную, сообщает Carsnewschina.

Для покупателей, которые внесут предоплату 2000 юаней (около 280 долларов), действует скидка 7000 юаней. Официальный старт продаж в Китае - 20 октября.

Кстати обновленный Zeekr 001 дебютировал в Китае



Умные технологии Geely: G-Pilot H7

Все комплектации Zeekr 7X получили продвинутую систему помощи водителю G-Pilot H7, построенную на мощном чипе Nvidia Drive Thor-U (700 TOPS). Она использует 31 датчик по всему кузову и умеет почти все: от автоматического управления на трассе до навигации "от двери до двери" даже без HD-карт.

Хотите приобрести новый и надежный автомобиль, но “не за все средства мира”? Такое авто существует! Это обновленная SUZUKI Vitara – японское авто с надежным бензиновым двигателем, которое стоит от 899 900 грн. Рекламная информация

Варианты комплектаций Zeekr 7X:

75 кВт-ч RWD - 496 л.с., запас хода до 620 км,

103 кВт-ч RWD - те же 496 л.с., но уже 802 км пробега,

103 кВт-ч AWD Ultra - два электромотора, 784 л.с., и разгон до сотни за 2,98 секунды.



Дизайн и комфорт

Внешне Zeekr 7X сохранил знакомые пропорции предшественника - длина 4,82 м, ширина 1,93 м, колесная база 2,93 м. Авто доступно в семи цветах кузова, а снаряженная масса в зависимости от версии - от 2280 до 2470 кг.

В салоне - 15-дюймовый центральный экран, 13-дюймовая цифровая панель приборов и руль с плоским дном. Кресла второго ряда получили электроподставки для ног, стекло с затемнением и даже бортовой холодильник, который может как охлаждать, так и греть (от -6°C до +50°C). Задние пассажиры также имеют складные столики - мелочь, но приятная.

Багажник - 905 литров, а расстояние для ног на втором ряду - 1187 мм, то есть пространства хватает даже для путешествий большой компанией.

Также интересно как выглядит бронированный Zeekr 001

Итог

Zeekr 7X выглядит как очередной серьезный шаг Geely в премиум-сегменте электрокаров. Высоковольтная архитектура, молниеносное ускорение, умная электроника и комфорт бизнес-класса делают его одним из самых интересных электрокроссоверов 2025 года.