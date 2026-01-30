Каким перевозчикам будет перепадать гуманитарный общественный транспорт

Утвержденное Кабинетом Министров Украины постановление определяет порядок дальнейшей передачи гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов и вагонов метрополитена.

Кем будет осуществляться передача:

Киевской городской государственной администрацией;

областными государственными администрациями (военными администрациями в случае их образования);

органами местного самоуправления.

Кому будет осуществляться передача:

коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам со 100-процентной коммунальной собственностью, которые являются автомобильными перевозчиками и/или перевозчиками городского электрического транспорта.

Кто будет контролировать

Передача транспорта, полученного в качестве гуманитарной помощи, будет происходить по согласованию с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Порядок признания транспорта гуманитарным

Признание транспорта гуманитарной помощью, пропуск через таможенную границу Украины, таможенное оформление, получения, предоставления, распределение и контроль за целевым использованием транспорта полученного в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться в соответствии с Порядком пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министра Украины от 5 сентября 2023 № 953.