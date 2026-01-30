Каким перевозчикам будет перепадать гуманитарный общественный транспорт

ФОТО: Коллаж Авто24|
Определено, кто имеет право передавать, кому передавать и как контролировать
Утвержденное Кабинетом Министров Украины постановление определяет порядок дальнейшей передачи гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов и вагонов метрополитена.
Читайте также "Гуманитарные" автобусы на городских маршрутах работают незаконно
Кем будет осуществляться передача:
- Киевской городской государственной администрацией;
- областными государственными администрациями (военными администрациями в случае их образования);
- органами местного самоуправления.
Кому будет осуществляться передача:
- коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам со 100-процентной коммунальной собственностью, которые являются автомобильными перевозчиками и/или перевозчиками городского электрического транспорта.
Читайте также Гуманитарный общественный транспорт узаконили
Кто будет контролировать
Передача транспорта, полученного в качестве гуманитарной помощи, будет происходить по согласованию с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.
Порядок признания транспорта гуманитарным
Признание транспорта гуманитарной помощью, пропуск через таможенную границу Украины, таможенное оформление, получения, предоставления, распределение и контроль за целевым использованием транспорта полученного в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться в соответствии с Порядком пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министра Украины от 5 сентября 2023 № 953.