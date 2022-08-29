Глава столицы решил, что остановки общественного транспорта во время воздушных тревог будут продолжаться и в дальнейшем.

Виталий Кличко отклонил петицию более 6000 киевлян относительно бесперебойного движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Пассажиры Киева собирают подписи депутатов Киевсовета об отмене этого решения.

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Несмотря на голоса более 6000 киевлян и вопреки решению транспортной комиссии Киевсовета Виталий Кличко отклонил петицию об отмене остановки движения общественного транспорта во время воздушных тревог.

Общественная инициатива Киева уже подготовила проект решения Киевсовета, который должен обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта столицы, несмотря на отказ Киевского городского головы.

Отказ Виталия Кличко означает, что общественный транспорт (только коммунальный) будет останавливаться во время тревог и в дальнейшем. Это при том, что Киев и киевляне, по расчетам компании «О мобильности», уже потеряли как минимум 180 миллионов гривен в результате более 21 часа остановок муниципального транспорта во время воздушных тревог, начиная с 1 августа.

"В четверг в Киевсовете мы увидели, что депутаты не поддерживают такое решение КГГА. Поэтому именно Киевский городской совет – как высший орган местного самоуправления Киева, – может решить этот вопрос в пользу киевлян”,- сообщают в общественная инициатива Пассажиры Киева.

Также проектом решения предусматривается, что работники предприятий общественного транспорта должны быть обеспечены специальными пропусками для того, чтобы иметь возможность свободно добраться домой после окончания последних рейсов.