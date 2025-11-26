Очередной китайский клон Tesla Semi - водородный Hybot H49 - стал лучшим грузовиком года

Как это ни странно, но коронование гибридного автомобиля компании Guangzhou Hybot Technology Co., Ltd Hybot H49 пришло в сотрудничестве практически с тем самым жюри, члены которого на днях в Европе признали DAF XD Electric и XF Electric лучшими с присвоением звания "Международного грузовика года 2026".

Таким образом модель футуристического дизайна при таком признании на национальном уровне является заявкой не только о вхождении Китая в сегмент коммерческих транспортных средств на водороде, но и на продвижение по мировому рынку, в т.ч. европейскому.

Водородное опережение конкурентов

Hybot H49 работает на электроводородных топливных элементах, обеспечивающих около 1000 км пробега на одном заправленном баке водорода. Этот показатель уже официально доказан и признан экспертами.

Также зафиксирован рекордный уровень низкого потребления водорода. На всех этапах маршрута с различными рельефными перепадами магистральный тягач с загруженным полуприцепом показал расход водорода в пределах <7,1 кг/100 км.

Награждение состоялось в рамках международной выставки коммерческих автомобилей в Ухане. Фото: Hybot

Обтекаемые формы наклонной конфигурации кузова показали сверхнизкий коэффициент сопротивления – 0,35, а значительная часть конструкции изготовлена из углеродного волокна. Легко, но удивительно прочно.

Благодаря этому снаряженная масса трехосного тягача составляет всего 10 тонн. Для автомобилей такой размерной группы и класса это очень мало и выгодно.

Интерьер, который никого не оставит равнодушным

Салон Hybot H49 выглядит как смесь футуристической кабины и компактной квартиры. Здесь все есть для комфортной работы и отдыха.

Что внутри:

холодильник, выдвигающийся;

стиральная машина;

кухонная столешница вместо пассажирского сиденья;

руль без верхнего ободка;

центральный дисплей, который заменяет традиционную панель приборов.

Внутри как в малогабаритной квартире – для работы и отдыха созданы все условия. Фото: Hybot

Интересно, что стиральные машины в грузовиках – не редкость в Китае. Это уже не первая модель с такой функцией, поэтому местные водители, вероятно, ценят максимальную автономность в дороге.

Не прототип, а уже рабочая техника

Вход в кабину здесь через дверь водителя. Решение интересное, но практически повторяет схему американской "близняшки" на аккумуляторах Tesla Semi и китайской электрической Windrose V400.

Первые заказчики уже эксплуатируют магистральные тягачи Hybot H49 без. Фото: Hybot

Внешне H49 может напоминать концепт-кар, но это серийная модель, ведь Hybot уже начал тягач продавать, первые магистральные тягачи уже отправлены заказчикам.

На юге Китая эти машины уже успели преодолеть более 700 000 км во время грузоперевозок. Опыт реальной эксплуатации и стал ключевым фактором, позволившим модели получить звание "Китайского грузовика года 2026".