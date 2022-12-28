Кабриолет Rolls-Royce, который и так неплохо выглядел, решили привести к идеальному состоянию. Что из этого вышло – смотрите в видео.

Компания Rolls-Royce использовала название Corniche для своих кабриолетов с 1970-х по 2002 год. Это видео показывает один из экземпляров последнего поколения с подробным описанием. Автомобиль фактически начинает процесс, выглядящий неплохо, но очиститель освещает улучшение на протяжении всего клипа. Результат – девственный кузов, готовый к круизу с опущенной крышей.

Читайте также: За сколько и кому Андрей Данилко продал Rolls Royce Silver Shadow Фредди Меркюри

Процесс начинается с использования сухого льда для очищения компонентов днища. Владелец хочет, чтобы автомобиль оставался максимально оригинальным, поэтому уборка сосредотачивается на улучшении того, что есть. Даже выхлопные трубы и глушители привлекают внимание, хотя трудно представить, чтобы кто-то обращал внимание на чистоту этих деталей.

После мойки Corniche получает полировку, которая подчеркивает глубокий синий цвет и делает автомобиль почти новым.

Салон Rolls-Royce полон полированного деревянного шпона и высококачественной кожи. Все это тоже привлекает внимание. Чистка обивки занимает большую часть времени. Этот процесс возвращает белому материалу яркость. С годами он немного пожелтел. Моторный отсек получает такое же внимание к деталям, чтобы сделать его безупречным.

Эта итерация Rolls-Royce Corniche была доступна только с 2000 по 2002 год. Мощность поступала от 6,75-литрового V8 с турбонаддувом мощностью 325 л.с. и крутящим моментом 738 Ньютон-метров. Четырехступенчатый автомат передавал мощность на задние колеса.